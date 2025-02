Nel 2025 continua il piano di rinnovo della rete tram. Per la posa di nuovi binari in piazza Oberdan e all’’incrocio tra viale Piave e via Bixio. I tram 9 e 19 cambiano servizio fino al 14 aprile.

Tram 9: è sostituito dal bus B9 tra Repubblica e Cinque Giornate nelle due direzioni –

I tram fanno normale servizio tra Porta Genova e piazza Cinque Giornate. Poi deviano in corso 22 Marzo e fanno lo stesso percorso del tram 12 fino in viale Molise. Lì fanno capolinea e tornano indietro. I tram sono sostituiti dal bus B9 tra Repubblica e Cinque Giornate. Cambiare in piazza Cinque Giornate tra tram 9 e bus B9 per continuare il viaggio verso Porta Genova o verso Repubblica.

Bus B9: Repubblica-via Anfossi (Cinque Giornate)

Verso piazza Cinque Giornate: i bus partono da Repubblica M3. Continuano in Bastioni di Porta Venezia M1, viale Majno, viale Bianca Maria, piazza Cinque Giornate, viale Regina Margherita, via Vicenza. Fanno capolinea in via Anfossi (dietro piazza Cinque Giornate)

Verso Repubblica: i bus partono da via Anfossi. Continuano in via Morosini, corso 22 Marzo, piazza Cinque Giornate, viale Bianca Maria, viale Majno, piazza Oberdan, Bastioni di Porta Venezia M1. Fanno capolinea in piazza della Repubblica

Alternative di viaggio tra Centrale e Repubblica

Usare M3 o il tram 19, che passa in piazza della Repubblica, viale Monte Santo, via Galilei, via Filzi e piazza 4 Novembre.

Tram 19: è interrotto e non passa tra piazza Virgilio e via Nino Bixio –

Fino al 14 aprile il servizio si svolge in due tratte separate:

tratta Lambrate-Adelaide di Savoia-Centrale

I tram fanno normale servizio da Lambrate e alla fermata di Adelaide di Savoia. Poi girano in viale Regina Giovanna, viale Tunisia (stazione M1 di Porta Venezia), via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, piazza della Repubblica, viale Monte Santo, via Galilei, via Filzi e piazza 4 Novembre. Da qui ripartono al contrario verso Lambrate.

tratta Castelli-Virgilio-Cairoli

I tram fanno normale servizio da piazza Castelli alla fermata di piazza Virgilio. Poi girano in via Boccaccio, piazzale Cadorna, Foro Buonaparte, via Tivoli, via Mercato, via Ponte Vetero, via Cusani, largo Cairoli. Da qui ripartono in Foro Buonaparte verso Castelli.

Alternative di viaggio tra piazza Adelaide di Savoia e piazza Virgilio

Usare il tram 19 tra piazza Adelaide di Savoia e viale Tunisia (stazione M1 Porta Venezia). Da Porta Venezia, usate M1 per raggiungere Duomo, Cordusio e piazza Virgilio (stazione di Cadorna).

Alternative di viaggio tra piazza Adelaide di Savoia e piazza Cinque Giornate

Usare il bus 60 senza cambi, oppure

Da piazza Adelaide di Savoia raggiungete piazza Ascoli a pochi minuti a piedi per prendere il filobus 92 fino in piazza Emilia e poi il tram 12 fino a piazza Cinque Giornate

Alternative di viaggio tra viale Piave-piazza Tricolore-piazza Cinque Giornate

Usare il bus B9 (che sostituisce il tram 9). Trovare le fermate sulla app dal menu Info Mobilità > Cerca > bus B9.

Altre alternative da e per il centro

Tra piazza Cinque Giornate e Duomo, usare il tram 12 o il bus 60



o il Tra largo d’Ancona e Cordusio, usare il tram 16