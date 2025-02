Quarta serata del Festival: poteva mancare Benigni? Duetti impegnativi e bella musica

Poteva mancare Benigni?? Potevano mancare gli attacchi al Governo? Carlo Conti è felice di averlo invitato e lo ripete varie volte.

Lo show dura 10 minuti (in scaletta erano previsti 20 minuti…), e nel frattempo si regala una versione censurata de L’Inno del corpo sciolto, molto scurrile in origine, ringrazia Mattarella e se ne va. Inutilmente Carlo Conti lo striglia: “Non parliamo più di politica, parliamo di musica”. Risate a denti stretti anche quando gioca con i doppi sensi: “Ho promesso, niente politica. Ho incrociato Marcella Bella, ho detto ‘Bella ciao!’ ed è successo un casino. Per rimediare ho dovuto salutare anche i Neri per caso”.

Benigni rispetta il “suo” copione. Rivolgendosi a Conti, gioca sul nome Giorgia ma più che alla cantante è chiaro che si riferisce alla premier Giorgia Meloni. “Siamo in mondovisione, anzi forse di più, siamo in galassia visione: sai chi ci sta guardando in questo momento? Elon Musk. Ha votato già il vincitore del Festival, lui è interessatissimo all’Italia, vuole vedere Sanremo e ha già votato per il vincitore. Giorgia. C’è quest’anno, ci sarà anche l’anno prossimo e quello dopo, ci sarà per diversi anni. Dammi retta, mettiamoci l’anima in pace: ci sarà per un bel po’. Poi Giorgia gli piace, Musk è innamorato di Giorgia”.

“Lo sanno tutti! – prosegue – Ma l’hai visto quando è venuto in Italia? Sempre insieme! Poi è andato in America a ritirare il premio e chi gliel’ha consegnato? Musk! Sono innamorati!”. Insiste Benigni e poi azzarda: “Oggi è San Valentino, Giorgia non è da nessuna parte? E’ con lui su un satellite a Venezia! Quelli sono capaci di sposarsi e fare il viaggio di nozze su Marte!”.

Per la quarta serata Geppi Cucciari e Mahmood coconduttori a fianco di Carlo Conti

Passiamo alla Musica. Finalmente i duetti, musica d’autore, voci in libertà e interpretazioni incisive.

Gli abbinamenti:

21.09: ROSE VILLAIN con CHIELLO “Fiori di rosa, fiori di pesco”

21.23: MODÀ con FRANCESCO RENGA “Angelo”

21.32: CLARA con IL VOLO in ‘The sound of silence’ di Simon & Garfunkel

21.38: NOEMI e TONY EFFE “Tutto il resto è noia”

21.44: FRANCESCA MICHIELIN e RKOMI “La nuova stella di Broadway”

21.55: LUCIO CORSI con TOPO GIGIO (pianoforte + teatrino Topo Gigio) “Nel blu dipinto di blu”

22.04: SERENA BRANCALE con ALESSANDRA AMOROSO (pianoforte) “If I ain’tgotyou”

22.10: CARLO CONTI presenta “Tutti cantano Sanremo”: PUBBLICO INTONA accompagnato dall’Orchestra “Figli delle stelle”

22.12: IRAMA con ARISA “Saysomething”

22.18: GAIA con TOQUIHNO (con chitarra) “La voglia e la pazzia”

22.29: THE KOLORS con SAL DA VINCI “Rossetto e caff

2.35: Dal Suzuki Stage: BENJI & FEDE “Dove e quando

22.41: MARCELLA BELLA con TWIN VIOLINS “L’emozione non ha voce”

22.47: ROCCO HUNT con CLEMENTINO “Yes I know my way”

23.00: Esibizione MAHMOOD con “NLDA INTRO”/“Bakugo”/“RA TA TA”/“Soldi” “Kobra”/ “Tuta gold”

23.08: FRANCESCO GABBANI con TRICARICO “Io sono Francesco”

23:18: GIORGIA con ANNALISA “Skyfall”

23:24: SIMONE CRISTICCHI con AMARA “La cura”

23.35: SARAH TOSCANO con OFENBACH (pianoforte + 4 tastiere) “Overdrive”

23.47: JOAN THIELE con FRAH QUINTALE “Che cosa c’è”

23.57: OLLY con GORAN BREGOVIĆ e LA WEDDING & FUNERAL BAND “Il pescatore”

00.03: ELODIE e ACHILLE LAURO “A mano a mano”/“Folle città”

00.10: MASSIMO RANIERI con NERI PER CASO “Quando”

00.16: WILLIE PEYOTE con TIROMANCINO, DITONELLAPIAGA “Un tempo piccolo”

00.27: BRUNORI SAS con RICCARDO SINIGALLIA e DIMARTINO “L’anno che verrà”

00.33: FEDEZ con MARCO MASINI “ Bella stronza”

00.39: BRESH con CRISTIANO DE ANDRÉ “Crêuza de mä”

00.50: SHABLO ft. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO con NEFFA “Amor de mi vida”/“Aspettando il sole”

00.56: Entrano Paolo Kessisoglu e la figlia Lunita

Ricordare i cantautori è un omaggio, un’occasione per risentire bella musica a volte rielaborata con originalità, ma meraviglia l’estensione, la personalità di alcuni interpreti o la delicatezza nel riprendere un brano celeberrimo, vedasi Cristicchi e Amara.

Voci notevoli. Irama e Arisa, Giorgia e Annalisa, Serena Brancale con Alessandra Amoroso, Modà e Renga.

Una nota: BRESH con CRISTIANO DE ANDRÉ cantano “Crêuza de mä” Un gioiello di raffinatezza che fa volare l’emozione. Bravi!

Gli autori più gettonati: Lucio Dalla, Pino Daniele, Lucio Battisti, Fabrizio de Andrè e poi Califano e Battiato

Vince meritatamente Giorgia con Annalisa

Sul podio: 3) Fedez e Marco Masini, 2) Lucio Corsi e Topo Gigio