Degrado tour da incubo (con Video)

Dopo la scorsa puntata, pensavate di aver visto tutto? E invece no! Milano Edition -Cortina 🎿⛷️ prosegue a regalarci perle di trash e degrado.

➡️ Muri perimetrali o discariche a cielo aperto? Vi mostriamo lo stato pietoso del Parco delle Acciaierie.

➡️ Sicurezza ferroviaria? Non pervenuta! Da via Pompeo Leoni accessi liberi ai binari, dove i treni sfrecciano e i pericoli abbondano .

➡️ Hotel a cinque stelle? No, ma ci sono sempre le tende dietro i cespugli , i materassi ed i bivaccanti sotto il cavalcavia ferroviario , e il carroponte ex OM perfetto per pernotti ad alta quota!

➡️ Natura selvaggia? In via Carlo Bazzi/Toscana, un edificio abbandonato è ormai fuso con la giungla di rifiuti e vegetazione incontrollata. Milano sta cambiando… ma non sempre in meglio. Guardate il video e fatevi un’idea!