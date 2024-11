I racconti di Capitan U 1947: In Liguria ha perso il sistema Pd

Liguri a testa alta nel fare, “per bene”, le loro scelte.

Buongiorno amici, mai come ora vale un antico proverbio “il diavolo aiuta a far le pentole ma non i coperchi”. In parole povere: il diavolo ha aiutato il Pd a far cadere la giunta eletta in Liguria nel 2020, affondandone il leader Giovanni Toti, ma, non potendo andare a votare, il coperchio non è pervenuto, nonostante una campagna elettorale denigratoria, cattiva e gonfia di slogan e carente di costrutto. Non è servito a Elly Schlein prelevare un membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana, “vecchio” comunista, come direbbe il direttore dell’Unità Piero Sansonetti, Andrea Orlando, nativo della città di La Spezia. Il suo slogan, “Liguri a Testa Alta”, ha funzionato al contrario, come ho evidenziato nel sottotitolo di questo mio racconto. Giorgia Meloni, invece, è stata più lungimirante ed è riuscita a far ricadere la scelta sul sindaco “del fare”, Marco Bucci, che già ha dimostrato a Genova, coi fatti, le sue qualità operative benché debilitato da una seria malattia, volgarmente sottolineata da un aspirante assessore di sinistra, ma in seguito punito prima dalla sua coscienza, presumo, e poi dal “non voto” dei liguri che lo hanno, praticamente, ignorato.

I due sconfitti.

Elly Schlein in qualche modo, canta vittoria, perché è un’ottimista di natura, esultando: “Il Pd ha raddoppiato i voti, doppiando anche quelli di Fratelli d’Italia!” Sì, proprio una bella vittoria, una vittoria di Pirro! Ha sbagliato le alleanze, ha prosciugato il Movimento Cinque Stelle, e ha consegnato la regione nelle mani del Centro Destra. Fratelli d’Italia, come con Toti, ha appoggiato in primis il candidato, e, tutto sommato, ha anche recuperato dei voti rispetto al 2020.

Giuseppe Conte, con il suo veto incondizionato a Renzi, ha completato la disfatta del centro sinistra, ed ha condannato, secondo me, all’estinzione un movimento che alla sua nascita aveva acceso tante speranze di cambiamento, speranze che col tempo si sono dissolte, svanendo completamente con la fuga dei topi che, attratti un tempo dalla melodia di un piffero apparentemente intonato …

… hanno oggi abbandonato la nave in procinto di affondare, per sottrarsi alle note di un piffero che ha perso definitivamente tutta la sua magia e emette ormai solo rumori striduli, stonati e completamente lontani dallo spartito scritto 15 anni addietro da un Casaleggio sognatore, suonato da un Grillo creativo, e, impreziosito da un interprete “puro”, Alessandro Di Battista, considerato da molti il nuovo Che Guevara degli anni 2000.

Benché l’evidente sconfitta in Liguria, una certa stampa e alcuni commentatori abbiano cercato di minimizzarla, esaltandone solo i lati positivi. Mi ha colpito, suscitandomi un rispettoso e tenero sorriso, il tentativo di Bianca Berlinguer, figlia del grande e compianto anche dagli avversari politici, Enrico, di addolcire la pillola sottolineando più volte come Orlando abbia perso per un soffio, una manciata di voti, un solo punto … beh, quasi un punto e mezzo e 8.424 voti, per precisare le cose come stanno. Mi ricordo che alle ultime elezioni in Sardegna i voti di differenza a favore del centro sinistra furono all’incirca sui 1.500, eppure si parlò di una grande vittoria e di un deciso cambio di rotta.

Considerazioni finali

Bianca Berlinguer, cresciuta a pane e comunismo, si ritrova, penso con un po’ di disagio, in una sinistra che ha raccolto solo le briciole del pane lasciato in eredità dal suo compianto padre. Nelle fabbriche non più comizi ma iscrizioni a social da cui lanciare critiche, slogan e zero “proposte” nuove, se non quelle riciclate da antichi dogmi.

Elly Schlein cerca di raccogliere le briciole e crearne un nuovo impasto ma, secondo me, è carente di informazioni acquisite sul campo e di esperienza che le permetta di ben valutare i compagni da far salire sul suo carrozzone per formulare “proposte” credibili e adeguate ai tempi, proposte proprie e non più riciclate.

Giorgia Meloni, al contrario, tiene dritta la barra del timone e supera per ora tutte le tempeste, anche se tra mille difficoltà, ostacoli e agguati continui, approdando con fatica nei porti dei risultati e del consenso popolare, sostenuta nelle proposte da alleati fedeli che, pur litigando nel cercare giustamente di imporre alcune loro esigenze di appartenenza, si compattano, però, sempre nel momento delle grandi decisioni.

Canzone di chiusura.

Da questo mio racconto si deduce che una certa politica è sempre in guerra per imporre le proprie proposte e crea ansia e incertezza. Non sempre queste proposte coincidono con le vere necessità dei cittadini, per esempio di quelli più giovani, i nostri ragazzi. Per salutarvi vi offro, come al solito, una canzone. Questa volta non mia, ma del gruppo I Giganti. Si intitola “Proposta” e fu da loro presenta al Festival di Sanremo del 1967. I giovani, a parte i pochi manovrati e violenti provenienti dai centri sociali, hanno sempre provato a “dire la loro” alla ricerca continua di soluzioni che facilitino la vita e la rivestano di pace, … anche se poche volte, per non dire quasi mai, sono stati ascoltati

Mettete dei fiori nei nostri cannoni era scritto in un cartello

sulla schiena di ragazzi che senza conoscersi, di città diverse,

socialmente differenti, in giro per le strade della loro città

cantavano la loro proposta, ora pare che ci sarà un’inchiesta.

Tu come ti chiami? Sei molto giovane, qual è la tua proposta?

Me ciami Brambilla e fu l’uperari, lavori la ghisa per pochi denari

e non ho in tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei

mi piace il lavoro, ma non son contento, non è per i soldi che io mi lamento,

ma questa gioventù c’avrei giurato che mi avrebbe dato di più …

Mettete dei fiori nei vostri cannoni perché noi non vogliamo mai nel cielo

molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi

per una ballata di pace, di pace, di pace.

Anche tu sei molto giovane.

E di che cosa non sei soddisfatto?

Ho quasi vent’anni e vendo giornali girando i quartieri fra povera gente

che vive come me, che sogna come me … sono un pittore che non vende quadri,

dipingo soltanto l’amore che vedo e alla società non chiedo che la mia libertà …

Mettete dei fiori nei vostri cannoni perché non vogliamo mai nel cielo

molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi

per una ballata di pace, di pace, di pace.

E tu chi sei? Non mi sembra che abbia di che lamentarti.

La mia famiglia è di gente bene, con mamma non parlo, col vecchio nemmeno,

lui mette le mie camicie poi mi critica se vesto così,

guadagno la vita lontano da casa perché ho rinunciato ad un posto tranquillo,

ora mi dite che ho degli impegni che mio padre ha preso per me …

Mettete dei fiori nei vostri cannoni perché non vogliamo mai nel cielo

molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi

per una ballata di pace, di pace, di pace …

Mettiamo dei fiori nei nostri perché non vogliamo mai nel cielo

molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi

per una ballata di pace, di pace, di pace.

Spero abbiate seguito bene il testo in modo che possiate compararlo con i giorni nostri. Vi abbraccio.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)