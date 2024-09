L’autentico hot pot del Sichuan è arrivato a Milano da Shoo Loong Kan.

Un viaggio le strade più antiche e i mercati dei centri cittadini dei villaggi del Sichuan rimanendo a Milano? Da qualche mese è possibile vivere questa esperienza grazie all’apertura (la prima in Italia) di Shoo Loong Kan, locale della catena che ha conquistato i cuori e i palati di tutto il mondo con oltre 900 ristoranti all’attivo.

Il locale milanese si trova in zona Porta Volta, all’angolo tra via Farini e piazzale Cimitero Monumentale e si sviluppa su una superficie di 1200 mq su due livelli completamente arredati con pezzi originali arrivati dalla Cina.

I tavoli, le sedute, le lampade e i complementi sono proprio come quelli che si possono trovare in un antico villaggio del Sichuan per vivere un’experience unica che abbraccia tutti i sensi.

Il protagonista della tavola è l’hot pot, la particolare pentola posta al centro di ogni tavolo di Shoo Loong Kan Milano, dove bollono uno o più brodi. I commensali potranno scegliere dal menù le verdure, le carni e il pesce preferiti e immergerli nel brodo fino alla cottura desiderata, completandoli poi con le salse che si possono preparare a piacimento, scegliendo fra oltre 16 tipi di spezie, di semi, di erbe e di olii vegetali dalle isole a disposizione dei clienti.

Una bellissima esperienza che regala infinite combinazioni e varietà di sapori.

Gli ingredienti che insaporiscono e profumano i brodi sono disponibili anche in versione vegetariana, vegana, non-piccante oppure con tre livelli di piccantezza.

I posti a sedere totali sono 218 divisi in due grandi sale principali e in diverse salette privé dove stare tranquilli, conversare e condividere la cena con tutta tranquillità.

Il calendario degli eventi propone anche serate con spettacoli adatti a grandi e bambini per un’immersione nella cultura e nelle tradizioni del Sichuan a 360° gradi accompagnati dalla estrema cortesia e accoglienza di tutto il personale.

Shoo Loong Kan

Via Farini 21 – Milano (MI) – Tel. +39 324.2866666

Sempre aperto

Orari ristorante: Dal lunedì al venerdì (12:00-15:00/18-00:00), sabato e

domenica (orario continuato dalle 12:00 a mezzanotte)

Prezzo medio: 35 Euro

Website shooloongkan.it

IG shooloongkanmilano