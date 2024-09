Forza Italia Milano incontra Prefetto e presenta 6 azioni per una Milano più sicura.

Nei giorni scorsi, di fronte a preoccupanti episodi di violenza e alle statistiche del Sole 24ore che inchiodano Milano quale città con più reati in Italia, il Segretario di Forza Italia Milano On. Cristina Rossello ha richiesto un incontro con il Prefetto e il Questore di Milano. Questa mattina una delegazione di Forza Italia ha incontrato il Prefetto dott Claudio Sgaraglia. Forza Italia ha ringraziato gli uomini delle forze dell’ordine per il lavoro svolto e appreso con soddisfazione l’invio di 150 militari deciso dal Governo. FORZA ITALIA, per dare risposte alle giuste preoccupazioni dei milanesi, ha chiesto un maggiore impegno per la sicurezza di Milano che passa attraverso 6 punti da attuare subito 1) ripresa del progetto Vigile di Quartiere 2) Sviluppo della “Sicurezza di Vicinato” 3) Ripristino e Ampliamento del Centro per i Rimpatri di Via Corelli e istituzione di un nuovo CPR 4) Presidio del Trasporto Pubblico e delle strutture sanitarie 5) Collaborazione con Associazioni d’arma, telecamere e vigilanza privata ( progetto “milleocchi”) 6 ) lotta alle baby gang , allo spaccio e alla “movida selvaggia” . Per Forza Italia erano presenti Luca Bernardo , Capogruppo FI in Comune, Gianluca Comazzi capo delegazione FI in Regione Lombardia, il Vice segretario vicario Giuseppe Lardieri, Fabrizio De Pasquale, Giovanni Esposito, Filippo De Bellis, Anna Gesualdo e Rosa Pozzani componenti la Segreteria Cittadina FI.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845