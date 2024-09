Il commento di Luciano: altri anticipi della 3a giornata di serie A

Buona domenica ai lettori. Ieri, sabato 30 agosto, seconda serie di anticipi della terza giornata.

In campo Bologna-Empoli, Lecce-Cagliari, Lazio-Milan e Napoli-Parma, vediamo cosa è successo:

Bologna-Empoli 1-1

Si prolunga l’attesa di Italiano per ottenere la prima vittoria in Serie A con il suo Bologna. L’Empoli continua nel suo avvio magico di campionato e strappa il pari al Dall’Ara, accade tutto in 60” nei primi 3 minuti di partita. Poi la difesa dell’Empoli ferma gli attacchi non sempre ben orchestrati dal Bologna. Il vantaggio di Giovanni Fabbianal 2′ viene vanificato dalla rete del pareggio di Gyasineanche 60” dopo. Dopodiché Solbakken si fa ipnotizzare da Skorupski e Orsolini si divora una grande occasione. La partita tra la squadra di Italiano e quella di Sullo è ondivaga, ma quando le marce si alzano diventa piacevole e a tratti incandescente.

Lecce-Cagliari 1-0

Il Lecce si sblocca, superando il Cagliari e trovando il successo. Nel primo tempo i padroni di casa giocano meglio e concretizzano la superiorità territoriale con la zampata di Krstovic al 26′. Al 46′ la formazione di Gotti resta in dieci a causa dell’espulsione di Dorgu. Nella ripresa il Cagliari ci prova, ha qualche occasione ma il muro difensivo pugliese regge.

Lazio-Milan 2-2

All’Olimpico i rossoneri per cercare la riscossa dopo il ko di Parma, riesce ad andare in vantaggio per primo ma la Lazio lo ribalta nello spazio di 5 minuti, e rischia la seconda sconfitta in stagione. Alla fine arrivano gli illustri esclusi, dalla panchina, a salvare ancora i rossoneri dal naufragio, Theo Hernandez e Leao, autore del gol della salvezza a 10′ dal termine. I due senatori del Milan però si rendono protagonisti di un curioso quanto inusuale gesto di protesta, se non di ribellione verso l’allenatore che ha osato farli accomodare inizialmente in panchina, in seguito al loro rendimento sotto i limiti di sufficienza nelle precedenti partite con Torino e Parma: durante l’ultimo cooling break, sembra si siano rifiutati di avvicinarsi alla panchina ad ascoltare le direttive di Fonseca. Episodio che farà discutere, e a meno di chiarimenti e giustificazioni, potrebbe un seguito a livello disciplinare a carico dei due riottosi.

Finisce quindi in pareggio la sfida tra la Lazio di Tudor e il Milan, dopo un primo tempo che ha visto i milanesi passare in vantaggio con Pavlovic, nella ripresa un uno due targato Castellanos-Dia ribalta tutto. Fonseca decide allora di ribaltare la squadra e proprio i cambi trovano subito il pari con una conclusione di Leao. Nel finale Zaccagni e Abraham sfiorano il gol.

Un punto a testa con la Lazio che si porta a quattro lunghezze, mentre il Milan arriva alla sosta con soli due punti.

Napoli-Parma 2-1

Anche al Maradona di Napoli una partita all’insegna dell’ansia, se non del panico per il pubblico napoletano, con rimedio sul filo di lana a cura del nuovo arrivato, Lukaku, che pareggia al 2′ di recupero, e di Anguissa che 5 minuti dopo segna il gol di una rocambolesca vittoria . ll Napoli rimane in balia del Parma per buona parte del primo tempo , poi negli ultimi 20′ cambia tutto. Suzuki si fa espellere nella ripresa per una discusso e discutibile intervento pericoloso su David Neres, cosa che cambia la partita e gli azzurri, col cuore in gola, regalano tre punti preziosissimi a Conte in rimonta. Il Napoli dà il via a un forcing pazzesco e Del Prato deve prendere il posto di Suzuki anche se non è un portiere, visto che Pecchia aveva terminato le sostituzioni. Il Napoli attacca e segna con Lukaku, all’esordio. Poi la ribalta con il raddoppio di Anguissa, autore sin lì di una pessima partita. Nell’ultima azione disponibile il Parma manca l’opportunità di siglare il meritato 2-2 e i partenopei si prendono la seconda vittoria filata. Antonio Conte deve ancora lavorare, Pecchia invece esce dal campo con l’amaro in bocca per il risultato, ma a testa altissima, e con la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque.

Questo è tutto per quanto riguarda il sabato, oggi pomeriggio e in serata gli ultimi 4 incontri : Fiorentina-Monza, Genoa-Verona, Udinese-Como e Juventus-Roma. A domani quindi per i relativi commenti, buon pomeriggio a tutti.