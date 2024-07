Olimpiadi, le regioni italiane con più medaglie d’oro: Lombardia, Toscana e Veneto sul podio, Marche e Sicilia nella top 5



Olimpiadi di Parigi al via, con i 402 atleti della spedizione azzurra e i 11.475 totali provenienti da ogni parte del mondo. Nelle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici estivi gli azzurri hanno portato a casa un bottino di 224 medaglie, di cui 70 d’oro. Ma da quali regioni d’Italia provengono le medaglie d’oro conquistate? News.Superscommesse.it ha analizzato in questo speciale i dati relativi alla provenienza geografica degli azzurri che, nelle ultime sette edizioni delle Olimpiadi estive (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020), sono riusciti a mettersi al collo il metallo più prezioso: il risultato vede la Lombardia in testa con ben 22 ori, al secondo e terzo posto Toscana e Veneto rispettivamente con 15 e 12 medaglie d’oro. Nella top 5 appaiono anche Marche, i cui 11 ori si devono principalmente alle eroine della scherma e a Gianmarco Tamberi nel salto in alto, e la Sicilia, le cui 9 medaglie d’oro arrivano principalmente dalle prestazioni di schermidori come Maurizio Randazzo, Daniele Garozzo e Giorgio Avola e dalla pallanuoto femminile italiana di Atene 2004. Di seguito la panoramica delle regioni d’Italia che contano più ori olimpici. Per le discipline di squadra, l’oro è stato conteggiato per ciascun atleta.

Regione Medaglie d’oro Lombardia 22 Toscana 15 Veneto 12 Marche 11 Sicilia 9 Lazio 8 Campania 8 Piemonte 6 Emilia Romagna 5 Trentino Alto Adige 4 Puglia 4 Friuli 3 Sardegna 2 Umbria 1 Molise 0 Basilicata 0 Abruzzo 0 Calabria 0 Liguria 0 Valle D’Aosta 0