Majorino vede l’ago del termine scorretto e non il pagliaio degli italiani che non fanno più figli

Incredibile quanto la sinistra milanese viva di parole, quanto sia pronta a fare battaglie sempre e solo sui termini politically correct piuttosto che sulle grandi questioni sociali.

Ieri l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, parlando ad un convegno, ha detto una grande verità : ” l’inverno demografico è il più grande ….”

La scarsa natalità è il principale problema che un serio governante italiano dovrebbe porsi: determinerà conseguenze non piacevoli per il nostro welfare, le nostre pensioni, sul lavoro.

Purtroppo però nessuno si è soffermato su questa riflessione e la sinistra come al solito ha rimosso il tema dimenticando che, non fare figli perché non te lo puoi permettere, è una delle più grandi discriminazioni della nostra società. È una vera e propria ingiustizia sociale, per usare un termine caro alla vecchia sinistra. Invece la nuova sinistra pensa ad altro e quando si parla di denatalità alza le spallucce e propone di fronteggiarla con l’immigrazione.

Infatti ieri tutte le prese di posizione, da Majorino e compagni, non hanno affrontato il tema denatalità bensì un commento che Bertolaso ha fatto dopo: ” se continua così la razza italiana scomparirà”. È chiaro che Bertolaso in un intervento a braccio voleva esprimere il concetto che la popolazione di origine italiana, proseguendo con questi trend di natalità, sarà sempre meno. Ma tutta la sinistra è scattata come un sol uomo quando ha sentito parlare di razza!

In pratica non si guarda a una grande questione sociale che riguarda il futuro di tutti noi ma si guarda sempre il pelo del termine politically correct. Non si affrontano le cause della mancata natalità ma si cerca di imbastire la solita guerra alle parole. Si vuole appioppare la gogna di razzista a Bertolaso, che peraltro nella sua vita ha fatto il medico in Africa, e si trascura la gigantesca emergenza italiana del calo demografico.

Questa è oramai la sinistra milanese tutta parole d’ordine woke e niente popolo e sociale.