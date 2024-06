Il trend di viaggi per l’estate 2024 tra “Island Hopping” e “Gig Trip” diventa realtà con Ferryhoper, l’app n° 1 di prenotazione traghetti.

Visitando il sito e l’applicazione n. 1 nel mondo di prenotazione traghetti, Ferryhopper, si va in vacanza senza stress e risparmiando, grazie a un sistema di ricerca e acquisto dei traghetti (o aliscafi),che consente di mettere a confronto compagnie, itinerari e prezzi. In vista della stagione calda 2024,per agevolare la scelta dei fruitori sulle mete di viaggio, Ferryhopper propone diverse soluzioni a partire dai traghetti più economici, con tante idee per andare in ferie, in Italia e all’estero, pensate per tutte le tasche, età e gusti.

Con l’app che cresce nel primo trimestre 2024 del +50% rispetto allo stesso periodo nel 2023, si registra la tendenza degli utenti a scegliere sempre più il viaggio via mare, grazie a questo strumento facile da usare. I fruitori, poi, monitorando il portale, saranno sempre a conoscenza delle promozioni in corso, messe in campo dalle compagnie di navigazione, sia in Italia che oltreconfine, dalle popolari isole Baleari, Croazia e Grecia, fino alla nuova destinazione mare dell’Albania. A facilitare la ricerca e la scelta, ci pensa anche la mappa interattiva di Ferryhopper, per visionare, in modo semplice e diretto, partenze, approdi e relative tariffe delle tratte selezionate, poi direttamente acquistabili.

Il viaggio è sempre più una parte fondamentale della vita contemporanea e le tendenze più in voga quest’anno spaziano dall’“islandhopping” (per un interrail multi-destinazione via mare dai ritmi slow) alle tratte singole verso una sola isola o sulla costa, dove vivere un’estate dal fascino glamour, sulle tracce della storia fino al “gig trip”, per chi insegue gli eventi del cuore, tra sport, musica, cultura ed enogastronomia. La bella stagione è alle porte e il popolo dei vacanzieri, alle prese con l’organizzazione delle ferie, possono scegliere di partire in Italia e all’estero, senza stress, prenotando gli sposamenti facilmente in pochissimi passaggi e approfittando di una soluzione economica, per spezzare la routine ed evitare un’intera estate a casa. A offrire questa possibilità è Ferryhopper, la piattaforma d’avanguardia e l’applicazione di prenotazione di traghetti numero 1 nel mondo (per iOS e Android), leader nel settore ed entrata nella realtà dell’intelligenza artificiale come primo plugin per i biglietti su ChatGpt.

Il successo dell’app è cresciuto esponenzialmente, registrando nel primo trimestre 2024 un aumento di download del +50% rispetto allo stesso periodo nel 2023. Questo dato dimostra sia quanto il viaggio via mare su traghetto e aliscafo sia in espansione anche per l’estate 2024, sia quanto i passeggeri si mostrino più attivi nella ricerca di una soluzione tecnologica tutto-in-uno, facile da usare, per semplificare gli spostamenti sull’acqua.

<<Siamo fiduciosi che con l’avvicinarsi dell’alta stagione, sempre più utenti scaricheranno l’applicazione per prenotare e viaggiare nel Belpaese>>, auspica Vassia Axarli, Direttrice Marketing di Ferryhopper. L’azienda, fin dalla sua nascita nel 2016, ha attuato un sistema di prenotazione degli spostamenti in traghetto (o in aliscafo), che garantisce a tutti sia una facile usabilità che, al contempo, la possibilità di risparmiare sulle tariffe, grazie alla capacità di mettere a confronto, in tempo reale, compagnie, itinerari e prezzi sia sul sito che sulla piattaforma del settore più scaricata al mondo (2.2 milioni di download, di cui 260mila provenienti dal mercato italiano, con un aumento osservato, anno per anno e a livello globale, del 75%). Inoltre, per scongiurare l’ipotesi che i viaggi diventino un lusso riservato a pochi e per far sì che la prospettiva di regalarsi le vacanze resti un’opportunità per tutti, Ferryhopper propone una lista di tratte via mare per ogni esigenza di spesa, anche per chi parte dall’Italia per andare all’estero, invitando a verificare se ci sono promozioni in corso.

La ricerca è facilitata anche dalla mappa online interattiva. Ideale per chi vuole viaggiare via mare, anche con le multi-destinazioni, questo strumento mostra all’utente tutti i luoghi di partenza e approdo delle tratte operate, per poi poterle prenotare direttamente sul sito. Inserendo, ad esempio, nell’apposito spazio riservato il nome di uno dei porti in cui imbarcarsi, automaticamente sulla mappa, in modo semplice e diretto, si possono visionare tutti i luoghi di arrivo a esso collegati, con anche i prezzi di ciascun tragitto fattibile. Selezionando la tratta, si viene rimandati all’acquisto online, cliccando “Prenota questo viaggio”.

I TRAGHETTI PIÙ ECONOMICI: LE TRATTE PER VIAGGIARE LOW BUDGET IN ITALIA O ALL’ESTERO

In Toscana, tra i traghetti più vantaggiosi prenotabili sull’app di Ferryhopper per il prezzo contenuto, ci sono le tratte Piombino – Isola d’Elba, a partire da 13 euro (prezzo a passeggero per sola andata), e Porto Santo Stefano – Isola del Giglio a 19 euro. Nel Lazio, sono particolarmente economici i biglietti per Ponza da Terracina (30 euro), ma anche per salpare da Civitavecchia verso Olbia in Sardegna (si parte da 35 euro) e poi da Santa Teresa di Gallura, a nord dell’isola, per Bonifacio in Corsica (da 29 euro). Si distinguono per essere particolarmente interessanti gli spostamenti via mare che da Reggio Calabria conducono a Messina (4 euro), come pure da Milazzo a Salina (da 19 euro), da Trapani a Favignana (da 11 euro) e da Termoli alle isole Tremiti (26 euro). In Campania, sono molto competitive le tariffe del Napoli – Ischia (da 14 euro), del Napoli – Sorrento (da 16 euro), del Pozzuoli – Procida (da 9 euro), come quelle che, da Salerno, raggiungono i villaggi della bellissima Costiera Amalfitana (Vietri sul Mare a 6,50 euro e Positano a 19 euro); vale lo stesso per il viaggio in traghetto da Amalfi a Positano (10 euro). Da non sottovalutare, infine, se si devono contenere i costi, la tratta Brindisi – Valona (Albania), che parte da 40 euro.

TENDENZA VIAGGI 2024 CON FERRYHOPPER: DAL “GIG TRIP” PER CHI, IN FERIE, AMA FREQUENTARE LE KERMESSE, ALL’“ISLAND HOPPING” PER UN RELAX PIÙ DINAMICO

IL “GIG TRIP” PER GLI APPASSIONATI DI EVENTI ANCHE IN VACANZA

È il travel trend dell’estate 2024 , dettato da coloro che si muovono per partecipare, in vacanza, agli eventi in programma in Italia e all’estero nei prossimi mesi. Meglio noto come “gig trip” (letteralmente, viaggiare per un concerto), questa finalità del viaggio diventa possibile anche grazie a Ferryhopper, che consente di raggiungere via mare molte delle mete protagoniste nel futuro prossimo dei principali appuntamenti sportivi, musicali, culturali e gastronomici attesi. Salendo a bordo di un traghetto prenotato sul sito o sulla app, ad esempio, si raggiunge la Spagna per prendere parte all’Ibiza Pride, un ricco calendario di colorate performance che animeranno la grande kermesse della comunità LGBTQI nell’isola delle Baleari dal 7 al 15 giugno. I foodie possono invece prendere parte alla Festa della sfogliatella di Santa Rosa (a Conca dei Marini, Costiera Amalfitana) durante la prima settimana di agosto, o al 27esimo CousCousFest a Trapani (in città dal 20 al 29 settembre), per approfittare anche di una fuga alle Egadi; e se gli appassionati di vela e delle regate hanno la Coppa America a Barcellona (22 agosto – 21 ottobre) ad attenderli, chi ama gli sport estremi non deve perdere lo HvarSpartan Sprint World Championship (Croazia), atteso dal 10 al 13 ottobre prossimo, per una sfida ad ostacoli che promette adrenalina.

L’“ISLAND HOPPING”, DI ISOLA IN ISOLA CON I VIAGGI SALVA BUDGET IN TRAGHETTO MULTI-DESTINAZIONE E MULTI-NAZIONE

Su Ferryhopper, grazie alla funzione multi-destinazione, si prenota l’itinerario di viaggio completo in traghetto in un solo colpo, con un’unica operazione e senza perdere tempo, anche se comprende differenti stati di approdo. Uno strumento particolarmente ideale per gli appassionati di “islandhopping”, il viaggio per chi si muove di isola in isola. Con un semplice clic e senza spendere una fortuna, ecco alcune soluzioni per scoprire, spostandosi via mare da un posto all’altro, le bellezze del Mar Mediterraneo.

1.In traghetto dall’Italia alla Spagna, per raggiungere le Isole Baleari

L’itinerario del traghetto parte con la tratta Civitavecchia – Barcellona, e arriva alle Isole Baleari (Ibiza, Minorca e Maiorca). Nel caso l’approdo scelto fosse Ibiza, non si potrà fare a meno di organizzare, da perfetti “islandhopper”, una gita a Formentera, per non perdere spiagge da sogno e aperitivi scenografici con tramonti mozzafiato sul mare.

2.In traghetto dalla costa est italiana verso la Grecia, l’Albania, la Croazia e la Slovenia

Le diverse rotte Italia – Grecia (Brindisi – Patrasso; Ancona – Igoumenitsa; Bari – Corfù), tornate in auge già nel 2023 per chi alle classiche sponde italiche preferisce le atmosfere pittoresche e i prezzi più competitivi delle isole elleniche, sono solo il punto di partenza del viaggio. Con Ferryhopper, infatti, è possibile prenotare, combinandole, anche tratte nazionali greche, per vivere l’avventura di un road trip tra le isole Cicladi (dai porti di Atene) o continuare in traghetto verso gli altri gioielli ionici, come Paxos, Cefalonia, Itaca o Lefkada. Ancora, sempre usufruendo di sito e app di prenotazione, se si ha più tempo a disposizione per le ferie, si continua verso l’Albania, meta mare e sole di tendenza per la seconda volta nel 2024 (la navigazione stagionale unisce Saranda a Corfù in soli 30 minuti).

Il collegamento Italia – Albania (con Ancona – Durazzo, Bari – Durazzo, Brindisi – Valona), è l’occasione per scoprire invece tutte le bellezze del Paese dei Balcani rinomato per le sue inesplorate coste, e magari proseguire on the road nell’entroterra, se si vuole evitare la riviera nei giorni di sovraffollamento e se si apprezzano vacanze estive alternative dove non mancano parchi naturali e villaggi rurali tradizionali.

Le rotte dall’Italia alla Croazia (da Venezia, Cesenatico, Pesaro, Ancona e Bari)sono tra le più popolari. In particolare, va per la maggiore quello che da Ancona si conclude a Spalato. La tratta, attiva tutto l’anno, permette di viaggiare di notte e poter sbarcare la mattina presto, per una visita della città che vanta la Porta Aurea e il Palazzo di Diocleziano, Patrimonio dell’Umanità Unesco, prima di raggiungere le amate e rinomate isole croate al largo della costa. Su Ferryhopper, infatti, è possibile prenotare i traghetti nazionali per Hvar, Korcula, Brac e molte altre destinazioni. La rotta stagionale Bari – Dubrovnik (attiva da maggio a ottobre), anch’essa molto richiesta, è l’occasione, invece, per trascorrere le vacanze facendo delle escursioni nelle vicine isole della Dalmazia. Infine, i traghetti veloci da Venezia, Pesaro e Cesenatico accompagnano il turista (senza poter imbarcare l’automobile però) invece fino alle cittadine croate da sogno di Rovigno, Pola, Parenzo, Umago, Novaglia e sull’isola di Lussino, delle romantiche località sul mare tutte da vivere.

Si naviga dall’Italia alla Slovenia (da Venezia a Pirano) e fino alla Croazia, dalla fine di aprile all’inizio di ottobre, quando è possibile spostarsi via mare una volta alla settimana, il sabato: con tre ore di traversata si raggiunge dalla città lagunare la bellissima Pirano, evitando così il traffico estivo sulle strade, da bollino rosso nel fine settimana. Chi lo desidera, può continuare il viaggio in traghetto fino a Parenzo in Croazia. Da qui, si torna a casa direttamente, rientrando a Venezia. Due Paesi esplorabili grazie ai collegamenti in traghetto in un solo viaggio non è di certo una soluzione da sottovalutare.

L’ITALIA PIÙ GLAMOUR IN TRAGHETTO: VIVERE UN’AVVENTURA COMPLETA TRA LE EOLIE, LE EGADI E LA COSTIERA AMALFITANA

Esplorare le Isole Eolie è molto semplice, grazie ai collegamenti in corso che consentono di arrivarci da diversi posti in Italia: le connessioni in traghetto più frequenti partono dai porti più vicini di Milazzo, Messina e Palermo, con tratte annuali o stagionali verso l’arcipelago siciliano del Nordest. Ma è anche possibile optare per la partenza dalla Calabria e dalla Campania, attraverso i porti di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Napoli. Una volta raggiunta la prima meta di destinazione, per chi preferisce spostarsi dopo alcuni giorni per conoscere altre località, basta prenotare su Ferryhopper: il salto perfetto tra più isole può essere ad esempio da Lipari a Salina, passando per la mondana Panarea, e continuare con Stromboli e Vulcano, oppure spingersi fino alle meno affollate Filicudi e Alicudi.

Non sono da meno, in quanto a bellezze naturalistiche, le Isole Egadi, che meritano una vacanza a sé o anche un’escursione in giornata. I viaggiatori che visitano la Sicilia orientale non possono perdere, infatti, la gita da Trapani e Marsala a bordo di un traghetto, per immergersi in pochissimo tempo nel fascino ancora autentico di Favignana, Marettimo e Levanzo. In particolare, la tratta Trapani – Favignana dura solo 30 minuti e il consiglio è dedicare almeno 2-3 giorni al gioiello dell’arcipelago, spostandosi da lì con andata e ritorno in giornata nelle isole vicine.

La Costiera Amalfitana senza stress, durante l’estate (e non solo), è in traghetto, la soluzione più comoda e veloce per visitare i suoi pittoreschi villaggi. Via mare, infatti, ci si muove rapidamente, così da evitare il traffico, e si risparmia sulla benzina e sui parcheggi, rinomatamente costosi nelle località più ambite della Campania. Inoltre, la vista della costa dal mare, punto di osservazione privilegiato per la prospettiva inusuale che regala, è qualcosa di unico. Partendo da Napoli o Sorrento, prende forma così un indimenticabile viaggio, che comincia già a bordo del traghetto alla scoperta delle bellezze costiere e poi, degli approdi, le pittoresche località di Amalfi e Positano, arroccate e bagnate dal mare. Si naviga anche verso Vietri sul Mare, Cetara, Maiori e Minori dal porto di Salerno, tratte attive durante ogni mese dell’anno.

OFFERTE E SUGLI SCONTI DISPONIBILI SU FERRYHOPPER: COME RESTARE AGGIORNATI

Gli utenti e gli iscritti alla newsletter di Ferryhopper possono visualizzare tutte le promozioni in corso riguardo le 3000 rotte coperte e i 26 Paesi serviti, per usufruire di tariffe vantaggiose che sono sempre disponibili in tempo reale. Per rimanere continuamente aggiornati, basta consultare la sezione offerte sul portale online www.ferryhopper.com o seguire i loro canali social.