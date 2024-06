Festival e sagre di paese, la vacanza italiana che piace agli stranieri

ENIT e Ministero del Turismo: oltre 4 mila eventi e 28 milioni di partecipanti trascinano l’estate 2024

L’estate italiana del 2024 promette di essere un periodo ricco di eventi che attireranno milioni di visitatori da tutto il mondo – così hanno annunciato il Ministero del Turismo e l’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) – saranno, infatti, oltre 4.000 eventi, tra concerti, festival, conferenze e manifestazioni sportive, che si terranno nel paese tra giugno e settembre, coinvolgendo più di 28 milioni di persone. Secondo le stime ENIT,- su elaborazioni Data Appeal, ISTAT e Bankitalia – saranno circa 1,6 milioni i passeggeri aeroportuali attesi in Italia da giugno a settembre, di cui l’82,7% dall’estero e il 17,3% di origine nazionale, con la componente italiana in aumento del +4% sullo stesso periodo del 2023.

Tra i primi 20 Paesi di provenienza analizzati, quasi il 30% della clientela aeroportuale è di origine europea. Gli Stati Uniti – mercato alto spendente – con oltre 285 mila passeggeri attesi (il 18,3% del totale), sono il principale mercato in entrata, seguiti da Francia e Germania, e poi da Spagna e Regno Unito. Mediamente, si prenota il volo 120 giorni prima della partenza, per una permanenza di almeno 12 notti.

Un ruolo cruciale in questa ondata di presenze turistiche lo giocano le sagre e le feste di paese, eventi tradizionali che celebrano la cultura e le radici delle comunità locali. Con un incremento del 63,8% rispetto al 2023, questi eventi sono destinati a vedere una partecipazione ancora maggiore. Ogni anno, in Italia, si svolgono circa 20.000 sagre che attirano 48 milioni di visitatori, prevalentemente giovani (31%) e famiglie (45%).Le sagre rappresentano un’opportunità unica per esplorare e vivere le tradizioni più autentiche delle piccole comunità, offrendo un’immersione nelle radici culturali del paese, che non soltanto arricchisce l’esperienza del visitatore, ma svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare l’identità culturale locale e nazionale. Un aspetto da non sottovalutare è l’impatto economico per le comunità locali: ogni evento porta con sé un incremento delle attività commerciali, generando introiti per piccole imprese, artigiani e produttori locali.

Tra i principali eventi che catalizzano l’affluenza turistica ci sono i circa 290 eventi sportivi, che coinvolgeranno oltre 17 milioni di persone, e i 2.000 spettacoli musicali, che vedranno la partecipazione di oltre 5 milioni di spettatori. Inoltre, concerti di vario impatto attrarranno ulteriori 4,5 milioni di partecipanti, dimostrando come la musica sia un potente fattore di richiamo. Anche gli 800 festival e le 100 esposizioni previste contribuiranno significativamente al turismo estivo, con una partecipazione stimata rispettivamente di 3,7 e 1,7 milioni di persone.

Sagre ed eventi per l’estate 2024

Abbiamo stilato per i lettori di EXPLORER un elenco di sagre e eventi di grande rilievo che si svolgono in Italia tra giugno e ottobre:

Infiorata di Spello (Umbria)

Periodo: Giugno

Descrizione: Le strade di Spello vengono ricoperte di tappeti di fiori, creando opere d’arte temporanee per celebrare il Corpus Domini.

Palio di Siena (Toscana)

Periodo: 2 Luglio e 16 Agosto

Descrizione: Una storica corsa di cavalli nella Piazza del Campo di Siena, con le contrade cittadine che si sfidano in una gara spettacolare.

Festino di Santa Rosalia (Sicilia)

Periodo: 10-15 Luglio

Descrizione: A Palermo, una festa religiosa che celebra Santa Rosalia, patrona della città, con una processione, spettacoli pirotecnici e numerosi eventi culturali.

Festival dei Due Mondi (Umbria)

Periodo: Fine Giugno – Inizio Luglio

Descrizione: A Spoleto, uno dei più importanti eventi culturali italiani, con spettacoli di musica, teatro, danza e arte.

Festa del Redentore (Veneto)

Periodo: Terzo sabato e domenica di Luglio

Descrizione: A Venezia, una processione in barca e uno spettacolo pirotecnico sul Bacino di San Marco, celebrando la fine della peste del 1576.

Festa di San Rocco (Calabria)

Periodo: 16 Agosto

Descrizione: A Palmi, una processione solenne e spettacolari fuochi d’artificio, accompagnata da eventi folkloristici e gastronomici.

Sagra del Pesce di Camogli (Liguria)

Periodo: Seconda domenica di Maggio (con eventi prolungati fino a giugno)

Descrizione: Una celebrazione del pesce fresco con una gigantesca padella usata per friggere il pesce, accompagnata da eventi e manifestazioni.

Festa dell’Uva di Impruneta (Toscana)

Periodo: Ultima domenica di Settembre

Descrizione: A Impruneta, vicino a Firenze, una sagra che celebra la vendemmia con sfilate di carri allegorici decorati con uva e scene di vita contadina.

Sagra dell’Uva di Marino (Lazio)

Periodo: Prima domenica di Ottobre

Descrizione: Celebrata nella cittadina di Marino, famosa per il “miracolo” del vino che scorre dalle fontane e le sfilate in costume.

Festa di San Gennaro (Campania)

Periodo: 19 Settembre

Descrizione: A Napoli, una festa che celebra il patrono della città con processioni religiose, eventi culturali e mercati di prodotti tipici.

Lucca Summer Festival (Toscana)

Periodo: Giugno – Luglio

Descrizione: Un festival che si svolge nel centro storico di Lucca, ospitando artisti internazionali di vari generi musicali.

Umbria Jazz (Umbria)

Periodo: Luglio

Descrizione: Uno dei festival di jazz più importanti al mondo, che si tiene a Perugia e attira artisti di fama internazionale.

Rock in Roma (Lazio)

Periodo: Giugno – Luglio

Descrizione: Un festival rock che si svolge all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, con una line-up di artisti rock e indie di rilievo.

Pistoia Blues Festival (Toscana)

Periodo: Luglio

Descrizione: Un festival dedicato al blues che si tiene nella città di Pistoia, con concerti di artisti internazionali e nazionali.

Collisioni Festival (Piemonte)

Periodo: Luglio

Descrizione: Un festival agrirock che si svolge a Barolo, unendo musica, letteratura e enogastronomia, con artisti internazionali e incontri culturali.

Ravello Festival (Campania)

Periodo: Giugno – Agosto

Descrizione: Un festival di musica classica che si tiene nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, noto per i suoi concerti all’alba e al tramonto.

Ferrara Sotto le Stelle (Emilia-Romagna)

Periodo: Giugno – Luglio

Descrizione: Un festival che si svolge nel centro storico di Ferrara, ospitando concerti di musica indie, rock e alternative.

Milano Summer Festival (Lombardia)

Periodo: Giugno – Luglio

Descrizione: Un festival che si tiene all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, con una vasta gamma di artisti internazionali di vari generi musicali.

Ypsigrock (Sicilia)

Periodo: Agosto

Descrizione: Un festival indie che si svolge nel suggestivo borgo medievale di Castelbuono, noto per la sua atmosfera unica e la selezione musicale raffinata.

Festival di Villa Arconati (Lombardia)

Periodo: Giugno – Luglio

Descrizione: Un festival che si tiene nella storica Villa Arconati, vicino a Milano, con concerti di musica classica, jazz e contemporanea.

Il turismo sostenibile e la valorizzazione delle tradizioni sono fondamentali per sostenere l’economia locale e attrarre un pubblico giovane – dichiara il presidente ENIT Alessandra Priante – con oltre 800 eventi previsti, l’Italia dimostra di possedere le leve giuste per diversificare i motivi di viaggio e attrarre turisti anche nelle aree interne meno conosciute, dove risiedono le tradizioni culturali, artistiche ed enogastronomiche più autentiche”.

“Queste aree, grazie alla loro autenticità e al loro fascino unico, attraggono tanto i visitatori italiani quanto quelli stranieri – spiega Daniela Santanché, Ministro del Turismo – diventando un elemento chiave per il rafforzamento del marchio ‘Italia’. Gli investimenti mirati in questi piccoli comuni a vocazione turistica hanno permesso di valorizzare queste realtà, trasformandole in opportunità straordinarie per uno sviluppo sostenibile e per il benessere economico della nazione”.

Un’importante novità per il 2024 è l’implementazione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), che ha iniziato la sua sperimentazione in Veneto dopo essere partita il 3 giugno in Puglia. Questo sistema, reso possibile dal decreto sull’interoperabilità mira a garantire piena trasparenza agli utenti e a contrastare l’evasione fiscale. La piattaforma entrerà a pieno regime il 1° settembre 2024 e ha già superato la soglia dei 1000 CIN (Codici Identificativi Nazionali). Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella modernizzazione e regolamentazione del settore turistico italiano”

“L’italianità unica e solare si esprime magnificamente nella capacità degli italiani di creare empatia con i turisti – conclude Fabrizio Antolini, presidente della SISTUR Società Italiana di Scienze del Turismo –siano essi stranieri o italiani, attraverso le numerose sagre e gli eventi turistici che offrono un’immersione profonda nella cultura e nelle usanze italiane, trasformando una semplice visita in un’esperienza indimenticabile. Ogni regione, città e persino piccolo borgo ha le proprie feste popolari che celebrano prodotti tipici, ricette tradizionali e usanze secolari. Che si tratti della sagra del tartufo in Piemonte, della festa del limone in Costiera Amalfitana o della festa dell’uva in Toscana, questi eventi coinvolgono i sensi e lo spirito dei visitatori: dalle rievocazioni storiche ai festival musicali e alle celebrazioni religiose, questi eventi aggiungono ulteriore fascino al turismo esperienziale. Passeggiare tra i mercati colorati, assaporare un bicchiere di vino locale mentre si ascolta una banda musicale, o ammirare i fuochi d’artificio circondati dalle colline toscane, dalle coste della Sicilia o della Sardegna, dai laghi del nord o dalle catene montuose delle alpi, sono momenti che restano impressi nel cuore dei visitatori”.