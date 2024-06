Regione, Fontana: Piano Lombardia ha anticipato di parecchio il PNRR

“Il Piano Lombardia ha anticipato di parecchio il Pnrr e ha continuato anche a creare un po’ di entusiasmo agli imprenditori”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dello spettacolo delle ginnaste del Team Italia e del Centro Tecnico della Lombardia, in merito alla legge 9/2020, il Piano Lombardia, varato durante la pandemia per dare sostegno alle attività.

“Oggi abbiamo presentato il bilancio consultivo, il Defr – ha riferito ieri Fontana in merito a un incontro che si è svolto con gli stakeholder – e abbiamo raccolto delle considerazioni molto positive dai rappresentanti di categorie per i risultati che la Lombardia sta avendo e per i grandi utili che abbiamo portato a casa dagli investimenti fatti, dal Fesr, a quelli che si riferiscono alla legge 9, il Piano Lombardia, che ha contribuito anche lui ad aumentare il Pil regionale e ha contribuito in maniera sostanziale a far ripartire la nostra economia in un momento difficile”.

Proprio sulla legge 9/2020 ieri il gruppo Pd del Consiglio regionale ha tenuto una conferenza stampa, definendo il Piano Lombardia una ‘legge mancia’ e annunciando la richiesta di accesso agli atti.