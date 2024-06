Porta Venezia: era così bello viale Vittorio Veneto! Ma chi deve pensarci, “l’Orco del Tronco”?

Milano Porta Venezia. Purtroppo constatiamo ogni anno e evidenziato ad ogni primavera lo stato di cattiva gestione del verde pubblico di Milano. Se fate caso, in città abbondano sempre più i rami secchi degli alberi (non ultimo un nostro articolo sugli alberi di piazza Duca d’Aosta), gli alberi interamente secchi che non vengono rimossi, magari deceduti già da uno o più anni e gli alberi il cui tronco mozzato ormai fa da arredo urbano da mesi e anni. Questo anche a prescindere, purtroppo, della catastrofe provocata dal fortunale dello scorso 25 luglio 2023, quando nella notte si è abbattuta la tempesta che ha sradicato centinaia di alberi in tutta la città. Infatti molti alberi erano già ridotti male da prima della scorsa estate.

Così eccovi un bell’esempio di via, un tempo rigogliosa per i grandi platani che ombreggiavano e oggi una “dentiera sgangherata” dove mancano ormai due alberi su tre: Viale Vittorio Veneto a Porta Venezia.

Rigogliosa è l’erba, viste le abbondanti piogge di questa primavera, ma il resto, pare una città in abbandono o sicuramente trascurata: ringhiere divelte, squassate, sentieri spontanei e tronchi abbandonati e mai sostituiti con nuove piante. Insomma un pessimo spettacolo.

Tronchi “abbandonati” e secchi che hanno interessato anche a Milano il noto scultore-intagliatore del legno Andrea Gandini, famoso sopratutto nella capitale per aver “dato vita” a tronchi morti da tempo trasformandoli in sculture.

Così anche viale Vittorio Veneto e i suoi molteplici tronchi morti sono stati fonte di ispirazione per l’artista per creare un omino che fa capolino dalla corteccia da uno di questi, quasi un “Orco del Tronco”. “Orco” che quasi pare osservare il viale domandandosi: che fine ha fatto il bel viale Vittorio Veneto?

Insomma, a parte l’opera d’arte che ci piace, possiamo chiederci: ma non sarebbe il caso di trovare un’altra soluzione a questo oblio che è il verde pubblico gestito in questo modo?

Che tristezza poi l’arredo urbano dove troviamo vecchi pali dei cavi per i tram, ancora in stile inizio Novecento, affiancati a nuovi e anonimi pali moderni. Sciatteria su sciatteria.

