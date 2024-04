Forte vento ieri a Milano: super lavoro per i Vigili del Fuoco

Fortissime raffiche di vento si sono abbattute ieri sulla città di Milano, creando un super lavoro ai vigili del fuoco metropolitani.

L’episodio più grave si è verificato a Cinisello Balsamo, dove alcune assi di legno cadute dal nono piano di un condominio hanno colpito un ragazzo di 29 anni che era nel cortile dello stabile.

Più di un centinaio di chiamate hanno intasato il centralino di via Messina, denunciando caduta di rami, cornicioni pericolanti, tetti scoperchiati, tendoni e varia cartellonistica che aveva preso il volo.

Uno degli episodi ad esempio ha coinvolto un albero caduto per il vento sopra un autobus, fortunatamente senza danni per le persone.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia aveva diramato, a partire dalle ore 6 di ieri mattina, martedì 16 aprile, un’allerta gialla (rischio ordinario) per vento sul territorio di Milano, raccomandando di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati, come anche nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

L’allerta è proseguita fino a mezzanotte.