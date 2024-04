Sabato 6 e domenica 7 aprile Abbonamento Musei invita bambini e famiglie alla scoperta dei musei

Milano, 20 marzo 2024. Sabato 6 e domenica 7 aprile torna Disegniamo l’arte, lo speciale appuntamento pensato per avvicinare bambini e bambine ai musei attraverso il disegno e la creatività. Promosso dall’Associazione Abbonamento Musei, realtà no profit che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, questo weekend di primavera è un’occasione per i piccoli visitatori e le piccole visitatrici per scoprire i musei, le opere, gli spazi e le architetture attraverso il linguaggio che meglio conoscono e apprezzano: quello del disegno.

L’edizione 2024 è dedicata al tema della natura: la scoperta di animali e fiori che popolano quadri e opere, la visita delle collezioni naturalistiche e le passeggiate nei parchi e giardini sono solo alcune delle attività che stimoleranno la creatività dei bambini. I giovani possessori della tessera Abbonamento Musei Junior potranno portare con loro gli amici e coinvolgere anche genitori e nonni.

«Siamo convinti che uno dei modi più efficaci per valorizzare il nostro patrimonio artistico sia educare al patrimonio, incoraggiando i piccoli cittadini a frequentare i musei e a esplorarli in modo creativo. Disegniamo l’arte è per questo una buona opportunità: ce lo conferma il successo di pubblico dello scorso anno, che ha visto 2.800 presenze, e l’adesione dei musei, quest’anno più alta che mai.» dichiara Simona Ricci, direttrice di Abbonamento Musei.

Sono 167 i musei aderenti quest’anno nelle tre regioni dove opera l’Associazione. Media partner dell’iniziativa è Giovani Genitori, partner tecnico è la storica azienda CARIOCA, che per il secondo anno fornirà matite e pennarelli ai giovani artisti per dare libero sfogo alla loro immaginazione.

«I prodotti CARIOCA sono proprio strumenti pensati per liberare la creatività dei bambini, – afferma il Direttore Generale di CARIOCA Giorgio Bertolo – per questo motivo siamo molto contenti di far parte di un progetto tanto importante quanto interessante. Sarà bello vedere come i piccoli artisti riusciranno ad esprimere tutte le emozioni e le sensazioni provate durante la visita al museo attraverso i prodotti CARIOCA come pennarelli e matite. Il nostro impegno, infatti, è quello di diventare leader nell’educazione creativa dei bambini, per questo ci piace collaborare con realtà che stimolano la creatività, come Disegniamo l’Arte»

Disegniamo l’arte a Milano e in Lombardia

Questa è la IX edizione per i musei della Lombardia, che quest’anno hanno aderito al progetto in 74 tra pinacoteche, ville, orti botanici, musei archeologici e molto altro.

A Milano aderiscono 18 musei tra cui il Museo del Duomo di Milano, dove dopo una visita si potranno dipingere dal vero guglie e vetrate, la Pinacoteca di Brera, che intratterrà i bambini in un’attività dedicata al disegno di erbari, Casa Museo Boschi di Stefano che organizzerà una visita-laboratorio alla scoperta degli animali che abitano la Casa, dove le bambine e i bambini potranno creare una storia che trasformerà gli animali in creature fantastiche. L’iniziativa proseguirà anche a Palazzo Morando con nuovi e straordinari animali. Anche al Museo Bagatti Valsecchi i giovani partecipanti del laboratorio saranno chiamati a cercare nelle sale della Casa Museo le decorazioni floreali e ad ispirarsi a queste per i loro disegni.

Tanti gli appuntamenti anche nelle province lombarde, tutte coinvolte. A Villa Bernasconi (Cernobbio, Como) i bambini realizzeranno dei libretti con illustrazioni ispirate alla storia e ai decori liberty della residenza. Si potrà disegnare nella splendida cornice del Giardino Botanico di Villa Carlotta (Tremezzina, Como). Al MA*GA di Gallarate (Varese) la visita alla mostra “Dadamaino 1930-2004” precederà un laboratorio alla scoperta delle diverse potenzialità del segno grafico. Al Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio i visitatori invece seguiranno i piccoli animali che spesso si posano sulle rovine, che daranno loro lo spunto per raccontare i luoghi in cui trovano ristoro.

Al MuMiVV – Museo dei Minerali di Valtellina e Valchiavenna (Sondrio), recentemente entrato in abbonamento, i bambini, con lente di ingrandimento alla mano, potranno scoprire il mondo affascinante e misterioso dei minerali per poi trasporre su carta ciò che hanno visto.

Al Museo di Santa Giulia a Brescia i piccoli artisti si cimenteranno invece nella realizzazione di un diario di viaggio per ripercorrere le tappe salienti della spedizione dei Mille, in un dialogo continuo tra paesaggio presente e storia passata.

Al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona i più piccoli potranno familiarizzare con l’antichissima tecnica dell’affresco mentre ai Musei Civici di Pavia i bambini e le loro famiglie sono invitati a partecipare ad una visita alla scoperta degli affreschi del Castello Visconteo e dell’antico Parco che lo collegava alla Certosa di Pavia.

Presso il Teatro all’antica di Sabbioneta i bambini verranno coinvolti in una caccia al tesoro a cui seguirà un laboratorio di disegno.

La GAMeC di Bergamo organizzerà una lettura animata di albi illustrati in italiano e in Lingua dei Segni Italiana per bambine e bambini. Alla lettura seguiranno una visita in museo e il disegno dal vivo.

Infine al Museo della carta di Toscolano Maderno i bambini potranno apprendere la tecnica del disegno botanico costruendo il proprio personale taccuino, successivamente potranno disegnare insieme alla disegnatrice botanica Renata Barilli.