Fino al 25 marzo possibile iscriversi gratuitamente al corso, articolato in tre moduli da 20 ore ciascuno.

Società umanitaria, in collaborazione con La casa dei Comuni. Anci Lombardia e con il contributo di Regione Lombardia (all’interno del Progetto LE.O.NAR.DO. LEarning – Orienting – NARrowing – DOing – del Bando La Lombardia è dei Giovani), organizza il corso “St-art up!” Mentorship e avvio all’impresa per l’innovazione digitale, la cultura e la creatività. Il corso, gratuito per i giovani dai 18 ai 34 anni, si svolgerà alla Società Umanitaria da aprile a maggio 2024 per un totale di 60 ore, con la direzione della prof.ssa Dalia Gallico. La crescente attenzione per lo straordinario patrimonio artistico e culturale di cui è ricca la Lombardia suggerisce di far rientrare questo specifico settore in un più ampio ecosistema, in cui il prodotto culturale si interconnette con l’offerta turistica e la disponibilità di modalità innovative per migliorare l’esperienza della fruizione. Sempre più spesso giovani creativi e intraprendenti hanno idee innovative che potrebbero essere di supporto alla crescita del sistema Italia, in particolare di quello della Lombardia, ma non dispongono degli strumenti e delle conoscenze di base per trasformarle in realtà.

Da qui nasce l’idea di strutturare un percorso formativo in grado di far avvicinare i giovani alla cultura di impresa, offrendo loro il supporto di docenti e di Mentori esperti del settore che possano aiutarli nello sviluppo delle loro idee creative, trasformandole in concreta realtà. Promuovere la cultura, valorizzare le bellezze artistiche trasformando idee e progetti in un’impresa creativa, capace di utilizzare al meglio le nuove tecnologie e individuare quali sono le formule organizzative più efficaci, sono gli obiettivi finali del progetto. Ai partecipanti verranno fornite competenze specifiche, la padronanza dei fondamenti teorici e pratici del settore delle imprese culturali e creative e gli strumenti per dare concretezza all’idea imprenditoriale da sviluppare in questo ambito specifico. C’è tempo fino al 25 marzo per iscriversi – gratuitamente – al corso, articolato in tre moduli da 20 ore ciascuno. L’opportunità è offerta a giovani tra i 18 e i 34 anni, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia. Le domande devono pervenire entro il 25 marzo scrivendo a master@umanitaria.it

Informazioni

Ufficio Formazione Società Umanitaria

Tel. 02.57968363

Mail. master@umanitaria.it