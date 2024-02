Smog crescente, un problema che persiste, fra un botta e risposta tra il Comune e Regione senza esclusione di colpi. Ma lo smog rimane e si propone un tavolo tra Comune e Regione, uno di quei tavoli che studiano, lavorano, ma non finiscono mai.

“La Regione Lombardia ha già un tavolo istituzionale a cui partecipano i Comuni per concordare gli interventi. Siamo ovviamente a disposizione del Comune di Milano per un dialogo ulteriore, ma se l’assessore Grandi chiede nuove misure significa che quelle adottate finora dal Comune hanno fallito”. Lo detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

“Imporre divieti in maniera ideologica non serve. I risultati non si ottengono con domeniche a piedi e con la chiusura di alcune vie al traffico, ma con interventi di sistema e di prospettiva. La Regione Lombardia – ha concluso Maione – sta adottando una politica di incentivi legati al rinnovo dei veicoli inquinanti, alla sostituzione degli impianti di riscaldamento obsoleti e agli investimenti in innovazione del sistema produttivo. I risultati si vedono: in vent’anni in Lombardia la concentrazione di pm10 è calata del 39% e quella di NO2 del 45%“.

Ultima palla da giocare dal Comune di Milano? Le domeniche a piedi

“Sulle domeniche a piedi stiamo facendo un bel ragionamento grazie anche ai nostri consiglieri comunali di Europa Verde, dicono l’assessore Censi e il sindaco. Siamo in una fase di studio per capire come spalmarle e fare una sperimentazione di luoghi in cui a macchia di leopardo poter organizzare delle domeniche a piedi”. Così l’assessora all’Ambiente e al Verde, per fare il punto sulla situazione della qualità dell’aria e delle misure anti inquinamento del Comune di Milano in merito alla possibilità di reintrodurre le domeniche a piedi nella città.