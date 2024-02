È un titolo “strano”, volutamente provocatorio. Ho aspettato che passasse quasi una settimana prima di esternare per iscritto le mie considerazioni, sempre con umiltà e rispetto, nella consapevolezza di non essere il “verbo”, ma un normale cittadino, artista eterno nel cuore e, probabilmente, avviato alla pensione per il resto. Ho preferito attendere per far evaporare sensazioni immediate spesso alterate da scatti di impeto e reazioni istintive e di “parte”. Per cui partirò dall’inizio, dal regolamento, e proseguirò di conseguenza.

E qui comando io, e questa è casa mia, ogni dì voglio sapere chi viene e chi va!

Il Festival da molti anni viene affidato ad un direttore artistico, un condottiero “padre padrone”, nel senso che “decide” lui chi partecipa, le canzoni, “tutto”, contando su una stretta cerchia di collaboratori ed amici di cui si fida. Quindi il regolamento, ai più, artisti ed etichette indipendenti, può apparire superfluo. Le canzoni che mandi difficilmente vengono prese tutte in considerazione, se non, addirittura, molte inascoltate: “merito e pari opportunità disattesi”, in linea con quanto a riguardo pensano di noi in Europa e nel mondo, collocandoci nei bassi fondi della classifica. Quest’anno Amadeus, invece, ha dichiarato di aver ascoltato un’infinità di canzoni, ma penso che abbia anche speso molto tempo sui social per verificare visualizzazioni e followers degli artisti più seguiti … infatti, fa parte del lavoro anche assicurarsi in partenza un audience consistente. Arriviamo alla conferenza stampa e, dopo varie dichiarazioni precedenti di Amadeus che “un Festival non deve mai essere politico”, e, aggiungo io, dovrebbe essere soprattutto libero, al di sopra di qualsiasi ideologia, da qualunque parte essa soffi o arrivi, svincolarsi da ogni moda o regime, tipo quello radical chic del pensiero unico “capitalistico” Woke, molto in voga oggi. Avrebbe dovuto essere così, ma così non è stato: Amadeus ha aperto la “giostra” intonando ai media “Bella Ciao”, affermando con orgoglio che lui è antifascista e in quel momento ho pensato: ma lo sono anch’io, come il 99,99 % della popolazione italiana, non ho bisogno di puntualizzarlo, “sono antifascista, nel cuore e nei fatti”. Il Festival l’avete seguito in massa ed è scorso allegramente in una atmosfera tutto sommato serena, ma forse solo apparente: infatti non sono mancati i vari messaggi politici da parte dei partecipanti, quasi tutti indirizzati al pacifismo, giustamente, ma con dei distinguo, vittime e carnefici solo da una parte. Qui, l’Italia si è nuovamente spaccata, perché “pace e diritti sono di tutti”, ma non è facile ammetterlo sempre, almeno per alcuni. È stato anche un Festival indirizzato ai giovani ed alla fine, sorvolando sulle varie polemiche e recriminazioni, per fortuna ha vinto chi ha messo tutti d’accordo: Angelina Mango, bravissima, internazionale, una showgirl che piace a giovani e adulti. La popolazione italiana si sta trasformando in una popolazione anziana, per cui proporrei di fare quello che si faceva una volta, ma al contrario: due categorie, “giovani” in primo piano e gara centrale, e “anziani” in una gara a parte. Naturalmente, sarebbe bello anche che ritornasse la scelta dei brani decisa da esperti “super partes” per entrambe le categorie, dando pari opportunità a tutti, ma questo, forse, è pretendere troppo!

Arriviamo così alla fine del mio racconto con una domanda: perché nel titolo di apertura ho considerato lo strepitoso successo di Amadeus una vittoria di Pirro? … Perché ha stravinto la sua battaglia negli ascolti, che nessuno probabilmente mai più eguaglierà e neanche lui, che ha salutato ed è uscito di scena soddisfatto in carrozza, lasciando sul campo, però, una strage di polemiche e molti punti interrogativi rimasti irrisolti. Ci ritroviamo, così, in un Italia ancora più divisa, giovani e anziani in contrapposizione, politici e politicanti in perenne competizione, ideologie e realtà agli antipodi fra loro, confusione e incertezza a braccetto.

Mi auguro, Amadeus, che il suo successore abbia la voglia e il potere di ripristinare le pari opportunità nella selezione di cantanti e compositori, e, magari, prenda anche in considerazione il mio consiglio relativo al punto 5), dove artisti “giovani” e “anziani” possano soddisfare gusti e preferenze di una popolazione unita almeno nella settimana del Festival di Sanremo.

Come Amadeus ha omaggiato Gigliola Cinquetti invitandola sul palco a cantare “Non ho l’età”, nel mio piccolo le rendo omaggio porgendovi il video del 1972 di una sua partecipazione al festival che, solo per “pura” combinazione almeno nel titolo: “E qui comando io”, in tema col mio racconto di oggi. Ciao ciao!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)