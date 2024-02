Online 👉Trash e dintorni Macconago (con Video)

Macconago, un borgo dalle intricanti vicissitudini storiche, si trova nell’oblio di Milano, come un diamante dimenticato nel suo stesso scrigno. 🕰 La sua storia risale all’Ottocento, quando fu unito a Quintosole, poi a Vigentino e infine inglobato da Milano nel 1923, perdendo la sua autonomia. 🌍 Il nostro recente sopralluogo rivela il triste destino di Macconago: vecchie case rurali abbandonate, una chiesetta del XVII secolo in rovina e un castello trecentesco ormai dimenticato. Tuttavia, tra le rovine, sorge un bagliore di speranza. Il Centro Ippico Milanese, antica scuola di equitazione, si erge come un’isola di vitalità nel borgo in declino. 🏗️ Ma c’è di più: un ambizioso Piano Integrato di Intervento promette di ridare vita a Macconago. La Fondazione Del Vecchio, proprietaria dell’area dal 2018, si impegna nella ricostruzione, conservando l’identità storica. Il progetto prevede nuovi edifici tipici della cascina lombarda e la destinazione della chiesetta restaurata come spazio per la comunità. 🏞️ Nel frattempo, il Lago Verde, un piccolo specchio d’acqua formatosi in una cava dismessa, e il Castello di Macconago, utilizzato per eventi, aggiungono un tocco di mistero e storia al borgo. Macconago aspetta il suo risveglio, chiedendosi se il progetto di riqualificazione approvato porterà la rinascita tanto attesa.

