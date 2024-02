Ormai si vedono auto che sterzano all’improvviso per evitarle, perché dopo l’ultima pioggia, le strade si sono riempite di buche, quando va bene, di piccole voragini nei casi peggiori.

Insomma strade colabrodo con l’asfalto che si sta sgretolando in più punti e non soltanto nelle viuzze di periferia, ma anche sulle direttrici principali, dove le auto prendono un po’ più di velocità e faticano ad evitarle e per i motociclisti sono un autentico pericolo.

Come riporta MilanoToday “all’alba di lunedì 12 febbraio la polizia locale di Milano, aveva 25 interventi aperti per la messa in sicurezza di alcune buche che si sono aperte sulle strade. Del caso si sta occupando il Nuir (Nucleo intervento rapido) il nucleo di piazza Beccaria specializzato nella messa in sicurezza delle infrastrutture. Circa 25 interventi, ma le buche sulle strade potrebbero essere molte di più, dato che la Locale interviene solo su quelle che vengono segnalate dai cittadini o che vengono “intercettate” dalle pattuglie.”

Molti degli interventi per rattoppare le buche verranno eseguiti nelle prossime ore, spianandole con del bitume in modo da non rappresentare più un pericolo per motociclisti e automobilisti.