I lavori per la realizzazione della Metrotranvia 7 “Interquartiere Nord” stanno per iniziare su due delle tre tratte finanziate attraverso i fondi Pnrr, per un totale di 86,3 milioni di euro. Queste includono il tratto tra Cascina Gobba e il quartiere Adriano, e quello tra via Fulvio Testi e il Pronto Soccorso Niguarda.

La Metrotranvia Intequartiere Nord, lunga circa 14 chilometri e principalmente situata in una sede protetta, collegherà tutti i quartieri nell’area di Milano Nord, unendo la stazione M2 di Cascina Gobba alla stazione FS Certosa e passando per importanti punti di scambio del trasporto pubblico, come la stazione di Bovisa, la M3 ad Affori, l’ospedale Maggiore con la tranvia 4 verso Seregno, la M5 a Bicocca, le FS a Greco Pirelli e la M1 a Precotto.

Attualmente, è in funzione il tratto compreso tra viale Fulvio Testi e via Anassagora, mentre sono in fase di completamento il tratto tra via Anassagora a Precotto e via Adriano a Crescenzago e in fase di progettazione le tratte tra l’ospedale di Niguarda e via Durando in Bovisa, e tra Villapizzone e la Stazione Certosa FS.

I primi lavori che partiranno riguardano il tragitto che collegherà il quartiere Adriano alla fermata della M2 a Cascina Gobba. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso di circa 1,3 km con tre fermate, una passerella di collegamento sopra il Lambro con la fermata della metropolitana, e una pista ciclabile adiacente alla metrotranvia. Inoltre, sarà realizzato un tratto di strada, finanziato dal Comune, di circa un chilometro che collegherà la rotonda all’uscita della tangenziale est con via San Mamete.

I lavori includono anche l’abbattimento e la ricostruzione di una parte della rampa che da via Palmanova porta alla tangenziale Est, direzione nord, per consentire l’allargamento del sottopasso di via Padova-via Rizzoli.

I lavori dureranno circa un anno e comporteranno alcune modifiche alla viabilità e interventi temporanei per ridurre i disagi alla circolazione. Durante un fine settimana, sarà interdetto l’accesso da via Palmanova alla tangenziale in direzione nord attraverso l’attuale rampa. Sarà necessario utilizzare la viabilità alternativa attraverso la rotonda di via Olgettina. Dal lunedì successivo, l’accesso alla rampa di immissione in tangenziale sarà nuovamente consentito attraverso un varco provvisorio. Nello stesso periodo, il sottopasso di via Rizzoli-via Padova sarà percorribile solo in direzione nord.

Le fasi programmate per il completamento della linea tranviaria

Tratto via Anassagora a Precotto e via Adriano a Crescenzago Tratto via Anassagora a Precotto e via Adriano a Crescenzago Tratto via Anassagora a Precotto e via Adriano a Crescenzago

Nel lotto tra via Fulvio Testi e il Pronto Soccorso di Niguarda, sono attualmente in corso le attività di cantierizzazione e nei prossimi giorni sarà eseguita la bonifica ordigni bellici (BOB), necessaria per legge ogni volta che si realizza un’infrastruttura in una nuova sede senza costruzioni. Il percorso di questo lotto sarà di circa 1,7 km con tre fermate. Complessivamente, saranno piantati oltre 300 nuovi alberi e saranno sistemati più di quattro ettari di terreno a verde.

Per quanto riguarda la terza tratta finanziata dal Pnrr, da piazza Bausan a Villapizzone passando per Bovisa FS, l’appalto è appena stato giudicato e si prevede l’inizio dei lavori prima dell’estate. Si prevede il completamento di tutti e tre i lotti entro giugno 2026.

Arianna Censi, assessora alla Mobilità, ha dichiarato: “Entro due anni e mezzo, nella nostra città verranno aggiunti nuovi chilometri di trasporto pubblico al servizio dei cittadini, consentendo una mobilità efficiente e rispettosa dell’ambiente. La Metrotranvia Interquartiere Nord è un’opera attesa da tempo che permetterà di collegare i quartieri a nord-est con quelli a nord-ovest, senza dover necessariamente passare per il centro. Grazie ai fondi Pnrr, saranno acquistati 14 tram bidirezionali, rendendo pienamente funzionali le tratte non appena completate”.

Urbanfile