Febbraio è il mese del Carnevale, festa nata come celebrazione pagana legata al cambio delle stagioni e ai rituali agricoli. Per i Cristiani è il periodo che precede la Quaresima.

Quest’anno è iniziato giovedì 8 febbraio e finisce martedì 13 febbraio ed è caratterizzato da sfilate di carri allegorici e feste in maschera, che nel Carnevale che segue il rito romano della Chiesa, terminano il mercoledì delle ceneri (14 febbraio).

Il Carnevale ambrosiano, che si festeggia a Milano e in alcune zone di Lombardia, termina il sabato grasso prima dell’inizio della Quaresima; quest’anno il 17 febbraio.

Il nome deriva da Sant’Ambrogio, vescovo di Milano nel IV secolo, che è stato uno dei principali santi della Chiesa ambrosiana

Una caratteristica distintiva del ‘nostro’ Carnevale è la celebrazione del sabato grasso, con parate e feste per le strade.

Alcuni appuntamenti di quest’anno Al Museo del Duomo “Un Carnevale a Corte“: laboratori per bambini con cavalieri e principesse. Dal 14 al 17 Febbraio “Clown Festival” con artisti circensi: oltre 120 eventi tra circo-teatro, spettacoli e performance con i migliori artisti del teatro di strada. Previsto il PIC, Pronto Intervento Clown, per un’ondata di felicità tra i passanti. Sabato 17 febbraio una parata, con artisti, ballerini e musicanti che si esibiscono in una sfilata colorata. Laboratorio “Carnevale con i Mostri” al Castello Sforzesco per insegnare ai bambini a creare la propria maschera. Al Museo Bagatti Valsecchi, sabato 17 febbraio alle 20.30, danza in stile rinascimentale con il Ballo della Luna. Consigliabile noleggiare un abito d’epoca e prenotare la partecipazione alla serata. Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio presso Allegricola iniziative a contatto con la natura, i cavalli, giochi per i bambini dai 6 ai 13 anni (orario dalle 8.30 alle 16.30) con possibilità di pranzo al sacco e la merenda compresa nel costo.