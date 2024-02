Inizia dal capoluogo lombardo il ciclo di otto appuntamenti annuali del Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group che toccherà anche Torino, Roma e Vicenza

Focus su moda fai-da-te e riciclo creativo nei quattro giorni dedicati alla passione per il fatto a mano, con espositori specializzati, materiali e strumenti e centinaia di corsi e laboratori

Inizia da Milano il ciclo di otto appuntamenti annuali di Abilmente, il Salone delle Idee Creative di IEG – Italian Exhibition Group, che torna al Superstudio Maxi, in zona Famagosta, da giovedì 8 a domenica 11 febbraio. La manifestazione, che nel 2024 accoglierà la grande community del Do It Yourself nei doppi appuntamenti di Milano, Torino, Roma e Vicenza – offre a grandi e piccini una spirale di tecniche, corsi, materiali e ispirazioni per dare vita a nuovi progetti handmade, oltre a installazioni artistiche in patchwork e all’uncinetto, letture animate per bambini e progetti solidali.

A MILANO LA VIA DELLE IDEE, LE TANTE STORIE DELLA CREATIVITÀ

Grazie alla Via delle Idee, una delle aree più amate di Abilmente, sbarcano a Milano le ultime tendenze del fai-da-te dal mondo della moda con una forte attenzione verso il recupero dei materiali. Tra gli espositori ci sarà Simone Villa alias Riot, artista tessile che si contraddistingue per un approccio originale e una proposta di capi dai toni accesi e decisamente pop. In fiera anche Francesca di LavandaLab, il cui motto è “Gonnizziamo il mondo” per creare gonne (e cappotti) su misura. Creatività parigina con Maÿlis Puyfaucher di Britney Pompadour, tra kit di ricamo, gomitiere e toppe per il rammendo creativo e bijoux. Ad Abilmente Milano anche Barbara di Colla Carta Creo, che con il suo background accademico in architettura è poi approdata nel mondo del DIY con i suoi gioielli di carta realizzati con il quilling. E ancora, Greta alias La Barista Disoccupata, reinventatasi crafter con bottiglie vuote che diventano lampade, bicchieri, complementi d’arredo.

MATERIALI, STRUMENTI E ISPIRAZIONI

Tra le novità presenti ad Abilmente Milano, gli originali collage di Naomi Vona, che unisce immagini vintage, illustrazione e fotografia, per dare una nuova interpretazione a immagini del passato, e i coloratissimi patchwork dell’associazione meneghina La Guglia e la Guggiada. Al Superstudio Maxi presente Spazio B**K, libreria milanese che propone libri illustrati provenienti da tutto il mondo. In fiera anche tutto il necessario per stampare, decorare e colorare la carta: «Anche per questa edizione di Abilmente, stiamo lavorando per offrire a visitatrici e visitatori gli strumenti per raccontare nuove storie di carta e raccontarsi attraverso di esse» spiegano dal negozio specializzato milanese Impronte d’Autore. E poi, tanti strumenti per illustratori professionisti e per artisti alle prime armi, grazie all’ampio assortimento di Pentel Italia, filiale con sede a Milano della multinazionale giapponese specializzata nei prodotti per scrivere, disegnare e colorare.

CORSI E WORKSHOP CON I GURU DELLA CREATIVITÀ

Tecniche decorative, maglia e uncinetto, lezioni di cucito, legatoria e pittura, feltro e ricamo, laboratori di carta riciclata e bijoux di tutti i tipi: al Superstudio Maxi sono centinaia i corsi in programma dove esperti e semplici curiosi di tutte le età possono mettersi alla prova con workshop adatti al proprio livello per portarsi a casa un oggetto unico e irripetibile fatto con le proprie mani, ma anche nuove conoscenze grazie ai trucchi del mestiere insegnati dai crafter.

ABOUT ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2024 ha fissato in calendario otto edizioni (quattro nella prima parte dell’anno e quattro in autunno, tra Milano, Vicenza, Roma e Torino). I prossimi appuntamenti in programma:

– Abilmente Milano: 8-11 Febbraio – Superstudio Maxi

– Abilmente Vicenza: 22-25 Febbraio – Fiera di Vicenza

– Abilmente Roma: 29 Febbraio – 3 marzo – Fiera Roma

– Abilmente Torino: 14-17 Marzo – Lingotto Fiere