In libreria NON HO L’ETÀ. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976. A cura di Aldo Grasso

In libreria da febbraio, Skira Editore e Gallerie d’Italia presentano Non ho l’età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976, che propone le immagini più iconiche della kermesse canora sanremese, tratte dall’Archivio di Publifoto, che conta oltre 15.000 scatti.

Il volume, curato da Aldo Grasso, catalogo dell’esposizione allestita dal 1° febbraio al 12 maggio alle Gallerie d’Italia di Torino, contiene una selezione di 90 fotografie che rendono omaggio a una delle manifestazioni a cui il Paese è più fortemente legato, accompagnando, quasi come un’anteprima, l’imminente apertura della LXXIV edizione.

Le foto ripercorrono i primi 25 anni di storia del Festival, tra il 1951 e il 1976, fino a quando la manifestazione venne ospitata dal Casinò di Sanremo, prediligendo le situazioni più inaspettate e inconsuete, fuori dal palcoscenico: l’attesa dei cantanti in platea durante le prove, le passerelle degli artisti (anche gli ospiti stranieri) in giro per la città, la firma degli autografi, il pubblico, i protagonisti ritratti in situazioni curiose, ma anche l’orchestra, la giuria, la sala stampa.

L’insieme dei materiali forma un racconto appassionante, che suggerisce quanto il grande spettacolo di Sanremo, per la sua importanza artistica e il suo significato sociale, appartenga al nostro immaginario collettivo e sia componente identitaria della cultura italiana nel mondo.

Introdotto dai contributi di Aldo Grasso, Giorgio Olmoti e Alberto Mattioli, il volume è suddiviso in nove sezioni: Davanti al Casinò; Rito dell’autografo; In posa; Dietro le quinte; Prove; Preparativi; Non ho l’età; In ascolto e in sala stampa; La serata.

Fondata nel 1937 a Milano da Vincenzo Carrese, l’agenzia fotogiornalistica Publifoto ha prodotto milioni di fotografie di cronaca nera, rosa, sportiva, di attualità, politica, società, spettacolo, di paesaggio, architettura, industria e servizi su committenza.

L’Archivio Publifoto, acquisito da Intesa Sanpaolo nel 2015, è affidato all’Archivio Storico della Banca, che nell’ambito di Progetto Cultura ne gestisce le attività di restauro, conservazione, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione.

NON HO L’ETÀ

Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976

Edizioni Gallerie d’Italia | Skira 24 × 24 cm

96 pagine, 45 colori