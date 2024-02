Torna l’appuntamento con la Pausa pranzo in Museo, con visite condotte da Conservatori ed esperti.

Gli incontri sono con cadenza settimanale, ogni mercoledì alle ore 13, ma l’edizione di quest’anno vede una novità: il programma è comune con il Museo del Risorgimento e con il Civico Museo Archeologico, dove si terranno due degli appuntamenti del mese.

Ingresso con biglietto dei Musei, salvo dove diversamente specificato.

Per tutti gli incontri la prenotazione è obbligatoria, entro il martedì precedente.

Per gli appuntamenti che si svolgono al Castello Sforzesco, la prenotazione si effettua scrivendo a: c.educastello@comune.milano.it

Per le visite al Museo del Risorgimento, via Borgonuovo 23, scrivere a: c.museorisorgimento@comune.milano.it.

Per le visite al Civico Museo Archeologico, corso Magenta 15, scrivere a: c.museoarcheologico@comune.milano.it

Calendario per il mese di Febbraio

Mercoledì 7 febbraio 2024

Francesca Tasso, Direttrice dell’Area Musei del Castello, Musei Archeologici e storici

Agostino di Duccio, San Sigismondo in viaggio verso Agauno

Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, Sala XI

Mercoledì 14 febbraio 2024

Ilaria Torelli, Conservatrice delle Civiche Raccolte Storiche

Speciale San Valentino: Anita e Giuseppe Garibaldi

Palazzo Moriggia, Museo del Risorgimento

Ingresso gratuito

Mercoledì 21 febbraio 2024

Isabella Fiorentini, Responsabile della Biblioteca Trivulziana, con Jacopo Stoppa, Università degli Studi di Milano

introduzione alla mostra I “Carli” di Lombardia nella biblioteca di Testori. Da Carlo Borromeo a Carlo Emilio Gadda, fino al 10 marzo 2024

Castello Sforzesco, Sala del Tesoro, Cortile della Rocchetta

Ingresso gratuito

Mercoledì 28 febbraio 2024

Cristina Miedico, Conservatrice Museo Archeologico

La necropoli di Canegrate, storie di persone da Museo.

Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Sezione di Preistoria e Protostoria, Corte ducale