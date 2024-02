Nella settimana di Sanremo anche le nostre stazioni si animano con le esibizioni di artisti, band e cantanti sui palchi di Sound Underground, gli spazi metropolitani che mettiamo a disposizione della musica durante tutto l’anno.

I concorrenti di SanMetro 2024

27 concorrenti sono in gara. Tutti con esibizioni in concerti live da martedì 6 a giovedì 8 febbraio, dalle 16:30 alle 17:30 nelle stazioni di Garibaldi, Loreto e Bicocca.

Ascoltate e votate!

“Si può dare di più“, “Tutto il resto è noia“, “Emozioni“: prendete il gettone che esprime la vostra preferenza dopo l’esibizione dei concorrenti e mettetelo nel box vicino al palco. Sceglierete così i 9 finalisti. Potete anche votare rispondendo al sondaggio nelle Storie Instagram di @openstage.it

La finalissima

Condotta da Marco Maccarini, sarà venerdì 9 febbraio alle 18 alla stazione M2 di Garibaldi. La giuria, composta da Dario Falcini (direttore Rockit e media partner dell’iniziativa), Carlo Amleto (musicista e attore) e Lorenzo Campagnari (autore di X Factor), decreterà il vincitore.

Per saperne di più

SanMetro è il contest musicale di OpenStage con Atm e Metro5 all’interno di Sound Underground, il progetto musicale che ha l’obiettivo di promuovere attivamente un ambiente sempre più inclusivo, offrendo spazi definiti e autorizzati a chi desidera esprimere la propria arte, contribuendo contestualmente a far vivere la metropolitana come luogo di opportunità e incontro.

Sound Underground ha registrato lo scorso anno un grande successo con 3.400 ore di musica, 1.800 artisti e oltre 2.200 concerti nelle stazioni della metropolitana.

Per saperne di più visitate i profili Instagram di Open Stage, ATM e Metro5 (@openstage.it @atm_milano @metropolitana_5).