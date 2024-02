De Corato «Dopo arresto per rissa, guida senza patente/targa/documenti, in possesso di droga, resistenza a pubblico ufficiale e daspo! Questi rapper vanno trattenuti il più possibile nelle patrie galere»!

«Ieri sera (domenica ndr), il trapper Rondo da Sosa ne ha combinata un’altra delle sue guidando senza targa ed in possesso di un’arma da fuoco e di alcuni grammi di droga nel borsello. Il trapper, prima di ieri, si era già reso protagonista a Milano di vari azioni illegali che gli erano costati un daspo per rissa fuori da una discoteca, era stato trovato altre volte senza documenti e alla guida senza patente. Ieri sera, infine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, in possesso di armi e trovato con sostanze stupefacenti addosso.» commenta l’On. di FdI Riccardo De Corato.

« Cosa altro deve fare, questo soggetto, per far sì che i Magistrati lo trattengano in galera e pagare finalmente il conto con la Comunità milanese,» continua l’esponente di FdI «soprattutto quella della zona di San Siro, che è continuamente vittima e minacciata da questi rapper/trapper? Sono anni che denuncio e segnalo questi individui, e continuerò a farlo, affinché venga ben compreso che stiamo parlando di giovani di seconda generazione, cresciuti in Italia da famiglie arabe, che evidentemente non hanno mai voluto integrarsi. Niente regole del vivere civile, per loro solo le regole della strada tra risse, accoltellamenti, sparatorie e persino sequestri. L’aggravante, poi, è il notevole numero di follower che questi soggetti hanno, che sono un cattivo e pessimo esempio per i ragazzini e più giovani che provano a emularli. Per tutti questi soggetti già condannati è necessario mettere in atto nuove norme e nuovi dispositivi di legge».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sull’ennesima denuncia per Rondo da Sosa da parte dei Carabinieri, per guida senza targa, porto abusivo di arma e possesso di sostanze stupefacenti.