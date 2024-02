«Oggi (ieri ndr) è stata istituita la commissione dal sapore vagamente d’inchiesta voluta e ottenuta dopo il disastro del verde di luglio (6 mesi di ritardo) e la sensazione che non vada più bene nulla alla Giunta Sala è forte. Le ciclabili sono sotto inchiesta (lo è l’assessore di riferimento all’epoca), Granelli è stato commissariato da Gabrielli che contraddice tutto quello che è stato fatto fino ad oggi in tema » commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia, in Consiglio Comunale a Milano, Riccardo Truppo.

« Lo smog è alle stelle oltre le medie del 2019 quando area B non esisteva e neppure i sacrifici inferti ai cittadini e i prezzi delle case inevitabilmente esplosi (non puoi non abitare a Milano a queste condizioni)» continua il capogruppo «Sullo stadio il disastro è certificato, sono stati persi anni per tornare all’idea “ristrutturiamo”, sull’urbanistica dopo le indagini avviate sono 150 i dipendenti e funzionari che chiedono aiuto con una lettera pubblica, l’antisemitismo dilaga e nessuna parola chiara è stata espressa»

«Tassisti e atm in ginocchio, consumo di suolo aumentato (verdi in tilt dopo un’interrogazione popolare lasciata nel cassetto dall’estate) e risposte sulla casa di cura e gli edifici pubblici e sistemi antincendio tutto tace! Un fallimento su ogni linea. Siamo al capolinea? – si chiede Truppo – La giunta è sempre assente e le urla dal centrosinistra si sprecano ad ogni consiglio (anche oggi). La nuova sottocommissione sui lavori pubblici potrebbe riservare nuove sorprese» conclude il consigliere.