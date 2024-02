Guido Crosetto telefona in diretta a Piazza Pulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7

“Non vado mai in televisione, ho pensato di fare una telefonata per fare una precisazione, adesso tolgo il disturbo“. Ma nella citata trasmissione, è plateale la manifestazione di una visione spesso distorta dalla realtà, a senso unico con tesi insinuanti e pretestuose.

Il ministro della Difesa, interviene con decisione per chiarire il ruolo dell’Italia nelle guerre in corso in Ucraina e a Gaza, di cui si stava parlando nel talk con Paolo Mieli e Tomaso Montanari come ospiti. E alla fine rivolto a Montanari spiega “La democrazia, secondo il professor Montanari, non prevede la possibilità che il governo dica la sua. Ha un’idea tutta sua di democrazia, chiuderebbe la bocca a tutti. Arrivederci, mi spiace che lei insegni ai giovani”.

La telefonata ha decisamente un contenuto di verità nelle intenzioni e nelle azioni del Governo che dovrebbero porre fine alle illazioni e alle insinuazioni malevole

“Se lasciamo andare alcuni ragionamenti, ci allontaniamo dalla realtà. Non c’è qualcuno che ha voluto che l’Ucraina continuasse a combattere, rischiando l’estinzione – ha spiegato Crosetto -. L’Ucraina ha chiesto aiuto a tutto il mondo per difendersi da un attacco dei russi. Non c’è stato un solo giorno in cui hanno smesso di cadere le bombe russe e hanno smesso di tacere i carri armati russi. E nonostante questo abbiamo cercato in questi mesi anche la strada alternativa“.

E prosegue: “Prima il professor Montanari citava la missione di Zuppi (cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ndr). La missione di Zuppi in Ucraina, professor Montanari, è stata organizzata da me utilizzando mezzi della difesa. Le mie guardie del corpo hanno accompagnato Zuppi e Zuppi sa perfettamente quant’è stata l’insistenza perché fosse ricevuto da Zelensky. Non si è mai abbandonata la volontà di cercare una via diplomatica“.

Parlando della guerra a Gaza, il ministro precisa: “Le uniche due missioni umanitarie fatte attraverso navi militari fornendo aiuti ospedalieri e sanitari sono state fatte da Italia e Francia. Non facciamo un racconto per cui c’è un governo che in qualche modo cerca di sostenere la guerra, il governo fa di tutto per cercare la pace. Ciononostante, di fronte a un popolo invaso che ha chiesto aiuto, abbiamo aiutato.”

Olga Molinari