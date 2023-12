SPECIALE CAPODANNO! *31 dicembre ore 22.15* ENRICO BERTOLINO *Le notizie più pazze dell’anno

Nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, Bertolino ci farà scoprire /Le notizie più pazze dell’anno/ in uno spettacolo che racconta i paradossi e le contraddizioni dell’anno che ci lasciamo alle spalle, spaziando dalla cronaca, alla politica, all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente. *L’instant theatre*, inventato, tra gli altri, dallo stesso Bertolino, è un format teatrale che ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi, che si interfacciano con l’attualità per creare una narrazione umoristica senza interruzioni. Enrico Bertolino sara’ accompagnato da *due musicisti* polistrumentisti che coloreranno il racconto di sonorità suggestive, rivisitando in chiave ironicamente attuale motivi famosi.

*Il costo del biglietto è comprensivo di panettone, brindisi di mezzanotte con l’artista e djset. *

LE NOTIZIE PIÚ PAZZE DELL’ANNO INSTANT THEATRE CON LIVE BAND di e con *Enrico Bertolino* con musica eseguita dal vivo da *Tiziano Cannas Aghedu* e *Roberto Antonio Dibitonto* produzione itc2000**

*TEATRO CARCANO* corso di Porta Romana, 63

info@teatrocarcano.com