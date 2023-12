Milano, ripreso servizio anti-spaccio a Rogoredo, De Corato “Cacciare spacciatori e drogati da boschetto e dall’area stazione!”

De Corato “Controlli ripresi dopo il mese scorso con 365 persone identificate, 4 arresti e 14 indagati. Volontà del governo ribadita dalla Meloni a Milano è restituire Rogoredo alla città anche con rigenerazione e riqualificazione urbana”

«Ringrazio le Forze di Polizia per il servizio straordinario anti-droga svolto lunedì pomeriggio in zona Rogoredo che ha portato all’arresto di due marocchini e al fermo di un bengalese. Siamo alle solite, come spesso accade, che cittadini stranieri delinquono sulle nostre strade! Dopo l’operazione condotta lo scorso 16 Novembre, sempre lì al Rogoredo, che aveva portato all’identificazione di 365 persone, all’arresto di 4 e a 14 indagati prosegue, quindi, con fermezza e decisione la linea del Governo Meloni attraverso il Viminale di contrasto a degrado, delinquenza e criminalità. Soprattutto quella zona periferica, più conosciuta come il “boschetto della droga”, è stata da almeno 10 anni completamente abbandonata dalle Giunte di Centrosinistra che si sono interessate, solamente, a farci sfilate a base di musica e poesia! I risultati che raccogliamo, non potevano che essere questi. Come ha annunciato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scorso 07 Dicembre, quando è venuta a Milano per stipulare un accordo di sviluppo e coesione per la Lombardia con il Governatore Fontana, il Rogoredo sarà uno dei quartieri in cui è prevista una netta rigenerazione e riqualificazione urbana che, in futuro, potrà essere riconosciuto come il “boschetto della musica”. La volontà del Governo, testimoniata da questi servizi straordinari territoriali attuati tramite Questore e Prefetto, è quella di sradicare completamente lo spaccio e restituire ai cittadini, finalmente, questa periferia che purtroppo non gli appartiene più da diversi anni». Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sull’operazione anti-spaccio avvenuta lunedì pomeriggio in zona Rogoredo a Milano.