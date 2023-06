MioDottore Awards 2023: tra i 43 medici più apprezzati da colleghi professionisti e pazienti anche 6 specialisti della Lombardia

La Lombardia vanta sei eccellenze mediche, quasi un sesto (14%) dei professionisti premiati;

Dove operano? Soprattutto nell’area metropolitana di Milano, che annovera 4 medici premiati. Seguono le province di Bergamo e Varese, che ospitano entrambe un vincitore.

MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche specialistiche e con medici di medicina generale e parte del gruppo DocPlanner – annuncia i vincitori della sesta edizione italiana dei MioDottore Awards, il premio che mette in luce la qualità dell’operato dei professionisti affiliati e che dopo il successo degli scorsi anni ha visto crescere ulteriormente l’entusiasmo dei medici nel partecipare in prima persona.

Il riconoscimento, unico nel suo genere, celebra gli esperti della salute, la loro professionalità, passione e dedizione, tenendo conto dei giudizi espressi sia dai pazienti sia dai colleghi con la stessa specializzazione. L'edizione italiana di quest'anno vede 43 medici vincitori che si sono distinti nelle rispettive categorie di specializzazione prese in esame, ossia: allergologia, andrologia e urologia, anestesia, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica e chirurgia estetica, chirurgia specialistica, dermatologia, diabetologia, dietista-dietologia-nutrizione, ematologia, endocrinologia, epatologia e gastroenterologia, fisiatria, fisioterapia e massofisioterapia, geriatria, ginecologia, logopedia, medicina dello sport, medicina estetica, medicina interna, medicina legale, medicina naturale, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, odontoiatria e ortodonzia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, osteopatia-posturologia-chiropratica, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, podologia, proctologia, psichiatria, psicologia-psicoterapia-sessuologia, radiologia e radiologia diagnostica, reumatologia, senologia e, infine, terapia del dolore. Quest'anno la regione che conta il maggior numero di eccellenze mediche è il Lazio, con più di un quinto (21%) dei professionisti premiati e tutti operanti nella città di Roma. Al secondo e terzo posto per numero di vincitori si classificano la Campania e la Lombardia, rispettivamente con 8 e 6 specialisti premiati.

Sono oltre un quarto (28%) i medici premiati nella scorsa edizione che si confermano anche quest’anno al primo posto nella propria specializzazione, ossia: il Dottor Giovanni Alongi, angiologo di Messina, il Dottor Stefano Marwan Mangini, chirurgo di Roma, il Dottor Ciro Salzano, endocrinologo di Napoli, il Dottor Antonello Trecca, gastroenterologo di Roma, la Dottoressa Giovanna Mazzuoccolo, fisiatra di Casalnuovo di Napoli, il Dottor Luca Zurzolo, ginecologo di Napoli, il Dottor Roaul Aiello, medico dello sport di Cernusco sul Naviglio, il Dottor Francesco V. Marino, omeopata di Roma, il Dottor Rosario Cianci, nefrologo di Roma, la Dottoressa Benedetta Tropea, dentista di Cosenza, il Dottor Miguel Rechichi, oculista di Catanzaro, e il Dottor Mauro Vargiu, psicologo e sessuologo di Melzo.

“Siamo molto orgogliosi di essere giunti alla sesta edizione dei MioDottore Awards, un’iniziativa che ci permette di attribuire il giusto riconoscimento a quei professionisti della nostra piattaforma che si sono distinti sia per competenze e dedizione al paziente sia per l’apertura al mondo digitale e ai nuovi strumenti tecnologici”, afferma Luca Puccioni, CEO di MioDottore. “I medici premiati in questa edizione si fanno portabandiera di un nuovo paradigma della Sanità, in quanto hanno riconosciuto che l’innovazione e la digitalizzazione sono oggi strumenti a servizio del clinico e dei cittadini per incentivare l’accesso alle cure, supportare l’operato del professionista, potenziare la relazione medico-paziente e, in ultima analisi, rendere il Sistema Salute sempre più vicino alle persone”. Nella prima fase dell’iniziativa, la selezione dei vincitori ha tenuto conto del parere dei pazienti: gli specialisti candidati ai MioDottore Awards sono stati selezionati in base al numero e alla qualità di giudizi ottenuti dai propri assistiti, sulla base di puntualità, attenzione al paziente e qualità dello studio medico. La seconda fase, invece, ha visto protagonisti i professionisti appartenenti alle stesse categorie di specializzazione, i quali sono stati chiamati a esprimere un giudizio sui colleghi nominati, tenendo conto di altri elementi, quali professionalità, esperienza e curriculum professionale, e facendo leva sulle proprie competenze cliniche. Infine, la selezione decisiva è stata guidata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dai voti dei colleghi di specializzazione e dal contributo del medico alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione “Chiedi al Dottore”.

I vincitori dei MioDottore Awards 2023:

MioDottore fa parte del Gruppo DocPlanner ed è la piattaforma digitale leader in Italia dedicata alla sanità privata e pubblica che connette i pazienti con medici specialisti, medici di medicina generale, centri medici e ospedali. La missione globale è di “rendere l’esperienza sanitaria più umana”, permettendo così ai professionisti di svolgere al meglio la loro attività e ai pazienti di vivere la miglior esperienza di cura.

MioDottore, attraverso il sito e l’App, offre ai pazienti uno spazio in cui poter prenotare online le proprie visite mediche private, pubbliche e convenzionate, leggere le recensioni e scegliere il medico o la struttura che più soddisfa le proprie esigenze. Al tempo stesso, offre ai professionisti sanitari, ai centri medici e agli ospedali la possibilità di ottimizzare il flusso di pazienti, migliorare l’efficienza e la propria presenza online; attraverso i migliori software gestionali e CRM sanitari forniti è possibile ottimizzare il percorso assistenziale e ottenere una gestione integrata del patient journey. Arrivato in Italia nel novembre 2015, ha già registrato numeri record con 2,5 milioni di prenotazioni al mese, oltre 8,5 milioni di visite mensili al portale, quasi 300.000 dottori disponibili sulla piattaforma e circa 35.000 clienti tra specialisti, medici di medicina generale, centri medici e ospedali.

Fanno parte del gruppo MioDottore eccellenze di mercato quali TuoTempo, CRM avanzato che offre una suite sofisticata per le medio-grandi strutture sanitarie, poliambulatori, gruppi ospedalieri privati e convenzionati con SSN, e assicurazioni e GipoNext, il software gestionale per strutture mediche private e convenzionate con il SSN n.1 in Italia, che ad oggi gestisce oltre 1500 centri medici integrandosi con qualsiasi piattaforma. Realtà come IDI IRCCS, Humanitas, IEO, Istituto Auxologico Italiano, Ospedale San Raffaele, Ospedale Israelitico, Gruppo Mantova Salus, Gruppo GVM, IDI IRCCS, AFFIDEA e Gruppo PSH, Gruppo KOS, Istituti Clinici Maugeri hanno già scelto MioDottore.

Il Gruppo Docplanner nasce nel 2012 ed è il principale gruppo internazionale di HealthTech della Sanità Privata in Europa e America Latina, si avvale oggi di un team di oltre 2000 persone ed è presente in 13 paesi con sedi a Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del Messico, Monaco, Bologna e Curitiba. Attualmente serve 90 milioni di pazienti e gestisce 18 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta oltre 2 milioni di professionisti e circa 11 milioni di recensioni sui suoi siti.