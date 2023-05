Qualità dell’aria, Salini: “La Commissione Ue sostenga gli sforzi virtuosi della Lombardia”

«I numeri illustrati dal presidente Attilio Fontana lo confermano. In Lombardia l’amministrazione regionale guidata dal centrodestra è in prima linea nel ridurre l’inquinamento atmosferico. Non solo: le imprese del Nord sono modello di innovazione green riconosciuto in tutto il mondo per capacità di crescere nell’economia circolare. Invece di insistere con target insostenibili, per ragioni geografiche e morfologiche, nel bacino padano, la Commissione europea deve abbandonare l’ideologia e rendere più flessibile la road map verso i nuovi obiettivi Ue, prevedendo sostegni concreti alle Regioni. Incomprensibile ostinarsi su nuove soglie di emissioni che, per essere raggiunte, implicherebbero una sostanziale desertificazione industriale, per di più nel cuore della manifattura italiana ed europea. L’esecutivo Ue apra gli occhi: i territori vanno sostenuti e non messi in difficoltà con norme avulse dal contesto reale in cui dovrebbero trovare applicazione.

La Lombardia e le regioni del Nord non trainano solo il Pil dell’Italia ma quello dell’intera Europa, dove si collocano tra le aree massimamente avanzate nell’industria, nei servizi e nell’efficienza amministrativa: si tratta di regioni che possono diventare grandi alleate di Bruxelles nell’attuazione del Green deal, purché vengano coinvolte e aiutate in una battaglia vera di sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale».

E’ quanto dichiara l’eurodeputato di Forza Italia-Ppe Massimiliano Salini, che questa mattina a Bruxelles, presso l’Europarlamento, ha tenuto l’intervento introduttivo all’incontro con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la giunta regionale lombarda, accompagnati dai delegati delle Regioni Veneto e Piemonte, sulla qualità dell’aria e la nuova direttiva Ue.