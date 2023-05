“Journey in Italy: una scoperta delle ricchezze bioculturali italiane”

Un progetto che celebra il patrimonio culturale italiano attraverso la bellezza e l’innovazione

Nella piacevole cornice del Circolo Filologico Milanese, si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione del progetto Journey in Italy, un’iniziativa ambiziosa che si propone di esplorare i paesaggi italiani alla scoperta delle ricchezze bioculturali nascoste e sorprendenti del nostro paese.

Moderata dalla rinomata giornalista e scrittrice Camilla Baresani, l’evento ha visto la partecipazione di una variegata e illustre lista di ospiti, tra cui Milena Polidori, Mario Boselli, Malena Mazza, Francesco Zurlo, Elenoire Cavalli, Marco Morandini, Marco Pedrali, Alessandro Boschieri e Antonella Bondi.

Camilla Baresani ha spiegato l’importanza del progetto come “un’esperienza di celebrazione del patrimonio culturale italiano, un vero e proprio viaggio alla scoperta della creatività, del design, dell’architettura, dell’enogastronomia, dell’arte, della storia, della tradizione e dell’innovazione che caratterizzano il nostro Paese.”

Il progetto, che nasce dalla collaborazione di esperti provenienti da diverse discipline, intende raccontare l’Italia in modo nuovo ed emozionante, mettendo in luce le peculiarità locali che rendono il nostro paese un luogo unico al mondo. La conferenza stampa è stata l’occasione per presentare le diverse fasi del progetto, che includono un’ampia ricerca sul campo, la produzione di contenuti multimediali coinvolgenti e l’organizzazione di eventi esperienziali in diverse località italiane. Durante l’evento, i vari ospiti hanno condiviso le loro esperienze e le loro aspettative: il Cavaliere Mario Boselli, ex presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, (a lui si deve la famosa frase ‘bello e ben fatto!’ un’asserzione che ha contribuito a promuovere l’eccellenza del settore moda italiano a livello internazionale- ndr)- “L’industria della moda italiana è rinomata per la sua maestria artigianale, l’attenzione al dettaglio e la qualità dei materiali utilizzati, per l’appunto bello e ben fatto vuole riflettere un ideale di perfezione e un impegno per mantenere gli standard elevati nel settore della moda italiana.”

Journey in Italy punta a coinvolgere un vasto pubblico di appassionati di viaggi, cultura e scoperta, offrendo un’esperienza completa che abbraccia tutti i sensi e permette di immergersi appieno nell’essenza dell’Italiacon The Grand Tour, una serie di eventi e pubblicazioni reali e virtuali che intende offrire un’esperienza coinvolgente che mette in luce i capisaldi della tradizione italiana. Il focus principale del progetto è dato al cibo e alle bevande italiane, sia tradizionali che contemporanee, presentati attraverso narrazioni, cene e degustazioni in eventi culturali e formativi.Il nome riferimento al viaggio compiuto dai viaggiatori europei, in particolare anglosassoni, tra il XVIII e il XIX secolo, che attraversavano l’Italia per arricchire la propria formazione culturale e nei loro appunti di viaggio raccontavano testimonianze di esperienze sociali, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e culinarie. Oggi, Journey in Italy – The Grand Tour è un think tank no-profit dedicato allo studio, alla sensibilizzazione e alla promozione delle connessioni tra il resto del mondo e la cultura agroalimentare, l’ospitalità e il patrimonio artistico e biologico italiano. Il progetto mira a informare e influenzare le politiche agroalimentari e turistiche, sia private che pubbliche, in Italia e nel mondo. Un progetto che intende invitare viaggiatori contemporanei a vivere un’esperienza di vita che arricchisce la propria formazione culturale per superare gli stereotipi e offrire saggi virtuali e concreti sull’importanza di un viaggio in Italia per la crescita personale di ciascuno.

Si parte da Milano, per proseguire nelle principali città del Nord America e poi in Italia, in Spagna e in altri Paesi del mondo. The Grand Tour è parte della settimana Cacio&Pepe incentrata sul celebre classico della cucina italiana. La conferenza stampa in America è fissata il prossimo 19 maggio a New York, USA, presso Eataly Downtown, e Journey in Italy – The Grand Tour verrà illustrato anche alle Nazioni Unite all’ Ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante dell’Italia.

In coincidenza con la candidatura della Cucina Italiana all’UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità, si terranno 82 cene organizzate da Cacio&Pepe Week. In contemporanea, nei 9 stores nordamericani di Eataly, si svolgeranno 9 cene quotidiane, dal 19 al 26 maggio 2023m inoltre, vi saranno 2 masterclass con lo Chef Heinz Beck, tre stelle Michelin, con Antonella BondiOlfactory Designer e con lo Chef Luca Fantin una stella Michelin.