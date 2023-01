Ascioti (Azione): Majorino come Letta, senza idee invoca voto utile

L’illusione di un Majorino con parole che non nascondono disprezzo per gli avversari, che prefigurano un se stesso centrale, onniscente, proponendo quel voto utile che nasconde la paura.

“Ho l’impressione che ci sia già uno spostamento degli elettori del Terzo Polo verso di me. Elettori che faranno una scelta diversa da quella che hanno fatto pochi mesi fa quando in Lombardia il Terzo Polo è andato molto bene. In questo caso voteranno per me per battere il centrodestra, anche perché non credo vogliano trovarsi di nuovo Fontana e Gallera. Per questo sceglieranno me”.

Risponde Ascioti (Azione) “Majorino come Letta: senza presentare idee, progetti o programmi cerca di allargare illudendosi che il ‘noi contro tutti’ funzioni e si appella al voto utile. Non ha funzionato a settembre per le elezioni nazionali ma ancora dalle parti del Pd non l’hanno capito: l’elettorato del Terzo Polo è attratto solo da proposte serie e sostenibili non dalle corazzate contro qualcuno”. Lo dichiara Francesco Ascioti, candidato al Consiglio regionale nella Lista del Terzo Polo a Milano e responsabile organizzativo di Azione in Lombardia, replicando al candidato presidente della Lombardia per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino che oggi si è detto convinto che gli elettori del Terzo Polo sceglieranno la sua proposta politica per non rischiare di essere governati ancora da Fontana e dal centrodestra.