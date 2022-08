Via Salomone, Comitato Quartiere denuncia: 80enne inquilino Aler aggredito da abusivi

Nella serata di ieri un anziano inquilino delle case Aler di via Salomone a Milano “è stato picchiato da due occupanti abusivi perché colpevole di aver denunciato un allacciamento abusivo alla rete elettrica”. Unareti era intervenuta la stessa mattina per staccare l’allaccio abusivo in collaborazione con Aler Milano. Lo riferisce il Comitato Salomone Rinasce. “Gli occupanti sono dei sinti più volte segnalati per gravi episodi”, denuncia Oscar Strano, portavoce del Comitato. “Dal furto delle luce, che ha comportato più volte cortocircuiti e incendi nel locale contatori, alle minacce ai vicini. Una situazione che abbiamo denunciato da tempo e arrivata al limite. Non siamo più disposti a convivere con questi delinquenti. Chiediamo lo sgombero immediato”. L’ottantenne viene – riferito ancora dal Comitato – è uscito dall’ospedale questa mattina. È ancora scosso e preoccupato. “Come si può pensare di lasciare senza tutele una persona anziana perbene?” si chiedono dal quartiere i tanti residenti esasperati. “Siamo pronti alle barricate. Stufi di pagare per i delinquenti”. Il Comitato ha raccontato l’accaduto immediatamente ad Aler Milano e all’Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia, Alan Rizzi. Rizzi ha voluto chiamare il presidente del Comitato per esprimere il suo sostegno. “La riqualificazione dei caseggiati rischia di risultare vana se non si inizia subito con un lavoro meticoloso di giustizia sociale”, afferma Strano. “Si parta liberando il quartiere dai delinquenti, per bloccare quei traffico e quel senso di anarchia cui ci siamo tristemente abituati. Gli alloggi occupati da questi personaggi devono essere riassegnati subito alle persone perbene”.

