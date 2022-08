Appello di Silvio Berlusconi “decisivo vincere in Lombardia”

“Vincere il 25 settembre è decisivo per la Lombardia e per l’Italia. La Lombardia è la regione più avanzata del nostro Paese e la più vicina all’Europa, ma proprio per questo anche quella che risente più direttamente delle difficoltà strutturali del nostro Paese e degli svantaggi competitivi nei confronti di altri sistemi economici e produttivi”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento telefonico alla presentazione delle candidature azzurre in Lombardia per le elezioni politiche del 25 settembre. “Io – ha affermato – sono davvero convinto che la Lombardia sia la nostra patria non solo geografica ma anche ideale, culturale e spirituale. E’ una regione nella quale lo spirito liberale dell’intraprendere si è sempre coniugato con i valori cristiani dell’accoglienza e della solidarietà, e che proprio su questo modello ha fondato la sua ricchezza. E’ la regione di Cesare Beccaria, padre di tutti i garantisti e di una moderna visione del diritto. E’ una regione che crede nell’Europa e nell’Occidente. E questi che ho elencato sono proprio i princìpi sui quali si fonda Forza Italia”, ha concluso.

