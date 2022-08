Il commento di Luciano: 2a giornata di serie A – posticipi

Due partite a chiudere la seconda giornata di campionato, avara di gol sia a Roma dove i giallorossi di Mourinho vincono di misura soffrendo contro una Cremonese gagliarda, sia a Genova che ha offerto un Sampdoria-Juventus combattuto ma in “bianco” .

All’Olimpico risolve di testa Smalling al 65′, regalando tre punti preziosissimi alla Roma di Josè Mourinho, che tiene il passo del Napoli e resta a punteggio pieno dopo le prime due gare di Serie A. Finisce 1-0 con una sorprendente Cremonese, che ha tenuto testa alla grande ai giallorossi per tutti i 90 minuti. Protagonista anche Radu, che torna a fare il portiere e compie almeno tre interventi decisivi, dimostrando di aver dimenticato la brutta papera costata la sconfitta con la Fiorentina.

​A fine primo tempo, infortunio alla spalla di Zaniolo, che esce scuotendo la testa seduto in barella: un’altra possibile tegola per Mourinho dopo il lungo stop di Wijnaldum.

A Genova tantissime occasioni da una parte e l’altra del campo, gol sfiorati e uno annullato, ma alla fine si conclude tutto in un pareggio a reti bianche tra Sampdoria e Juventus in chiusura della seconda giornata di Serie A. I blucerchiati giocano a viso aperto e guadagnano meritatamente il primo punto in classifica, andando vicinissimi al colpaccio e fermando così la Vecchia Signora, che alla prima in esterna perde subito il gancio con Inter, Napoli e Roma, uniche rimaste a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. Imbrigliati nel primo tempo e salvati prima da una traversa di Leris e poi da un palo sugli sviluppi di un corner (quasi autogol di Vlahovic), i bianconeri si riscuotono nella ripresa, aumentano d’intensità e trovano la rete con Rabiot su una bellissima azione innescata dal neoentrato Miretti, ma il VAR annulla per un fuorigioco di Vlahovic, pescato con un bellissimo filtrante proprio dal giovane centrocampista bianconero.

E’ tutto quindi per la seconda giornata, arrivederci alla prossima con 2 anticipi del sabato 26 agosto: Monza-Udinese alle 18.30 e Lazio-Inter alle 20.45