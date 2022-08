Elezioni: gli scontri tra big a Milano e in Lombardia

A Milano ci sarà un confronto tra economisti, sebbene non diretto. Correrà infatti nella Circoscrizione Lombardia 2 per il Senato, tra le file dei dem, Carlo Cottarelli: dopo aver ispirato il programma del partito Azione di Calenda, l’ex commissario straordinario per la revisione di spesa ha deciso di schierarsi al fianco di Enrico Letta. L’ex ministro dell’Economia Carlo Tremonti concorrerà nell’uninominale per un posto alla Camera tra le file di Fratelli d’Italia.

La Lombardia ospiterà numerose sfide elettorali tra “big”, essendo una Regione “chiave” nello scacchiere con 95 seggi da assegnare tra Camera e Senato. Saranno capolista dei propri schieramenti per un posto alla Camera dei deputati Enrico Letta (Pd), Matteo Salvini (Lega), Giuseppe Conte (Movimento CinqueStelle). Per il Senato Silvio Berlusconi (Forza Italia) concorrerà per l’uninominale a Monza e Brianza, mentre Matteo Renzi (Italia Viva) sarà capolista nei collegi P02 e P03 (ovvero Milano e Brescia). Presente nelle liste del cosiddetto Terzo Polo anche Mariastella Gelmini, ex Forza Italia, passata ad Azione dopo la caduta del governo. A Sesto San Giovanni lo scontro sarà tra la figlia di Pino Rauti, ex segretario del Movimento sociale italiano, Isabella (FdI) ed Emanuele Fiano (Pd), storico antifascista e figlio di un sopravvissuto alla deportazione di Auschwitz.