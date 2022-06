Un oro, 2 argenti e 4 bronzi lombardi nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Paraolimpici e non vedenti Macerata 2022

Si chiudono con il botto per la scherma lombarda i Campionati Italiani Paralimpici e Non Vedenti di Macerata. Nell’ultima giornata di gare, quella che al programma paralimpico ha unito le due gare di spada Non Vedenti, sono arrivati un titolo italiano, due argenti e cinque bronzi per atleti e atlete della nostra regione. A conquistare il tanto ambito oro è stato Alessandro Buratti (Pro Patria Busto Arsizio) nella spada Non Vedenti maschile, che in finale ha superato per 10-6 l’altro lombardo Giuseppe Rizzi (Accademia Scherma Milano), medaglia d’argento. Nella gara femminile, argento per Ilaria Vermi (Accademia Scherma Milano), sconfitta in finale per 10-6 da Veronica Tartaglia (Circolo Scherma Appio). Bronzi nella stessa gara per Francesca Augliese (Accademia Scherma Milano), e Laura Tosetto (Pro Patria Busto Arsizio). Il programma paralimpico ha invece visto la disputa delle prove di sciabola. Nella Catgoria A, Sofia Brunati (Circolo Scherma Lecco) ha conquistato un bronzo dopo essere stata sconfitta in semifinale da Lorenda Trigilia (Fiamme Oro) per 15-5. Bronzo anche per Roxana Solomon (Minervium Scherma Manerbio), sconfitta nella semifinale della categoria B per 15-8 da Julia Anna Markowska (Fiamme Oro Roma).

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI – SCIABOLA FEMMINILE CAT. A – Macerata, 12 giugno 2022 QUI tutti i risultati

Finale Mogos (Fiamme Oro Roma) b. Trigilia (Fiamme Oro Roma) 15-12

Semifinali Mogos (Fiamme Oro Roma) b. Martini (Club Scherma Koala) 15-7

Trigilia (Fiamme Oro Roma) b. Brunati (Circolo Scherma Lecco) 15-5

Classifica: 1. Andreea Mogos (Fiamme Oro Roma), 2. Loredana Trigilia (Fiamme Oro Roma), 3. Sofia Brunati (Circolo Scherma Lecco), 3. Veronica Martini (Club Scherma Koala).

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI – SCIABOLA FEMMINILE CAT. B – Macerata, 12 giugno 2022 QUI tutti i risultati

Finale Pasquino (Fiamme Oro Roma) b. Markowska (Fiamme Oro Roma) 15-11

Semifinali Pasquino (Fiamme Oro Roma) b. Molinu (Circolo Schermistico Sassarese) 15-4 Markowska (Fiamme Oro Roma) b. Solomon (Minervium Scherma Manerbio) 15-8 Classifica: 1. Rossana Pasquino (Fiamme Oro Roma), 2. Julia Anna Markowska (Fiamme Oro Roma), 3. Roxana Diana Solomon (Minervium Scherma Manerbio), 3. Anna Giuseppina Molinu (Circolo Schermistico Sassarese).

CAMPIONATI ITALIANI PER NON VEDENTI – SPADA MASCHILE – Macerata, 12 giugno 2022 QUI tutti i risultati

Finale Buratti (Pro Patria Busto Arsizio) b. Rizzi (Accademia Scherma Milano) 10-6 Semifinali

Buratti (Pro Patria Busto Arsizio) b. Ballini (Circolo Scherma Attraverso Firenze) 10-5 Rizzi (Accademia Scherma Milano) b. Giacomelli (Accademia della Scherma Fermo) 10-5 Classifica: 1. Alessandro Buratti (Pro Patria Busto Arsizio), 2. Giuseppe Rizzi (Accademia Scherma Milano), 3. Lorenzo Giacomelli (Accademia della Scherma Fermo), 3. Lorenzo Ballini (Circolo Scherma Attraverso Firenze).

CAMPIONATI ITALIANI PER NON VEDENTI – SPADA FEMMINILE – Macerata, 12 giugno 2022 QUI tutti i risultati

Tartaglia (Circolo Scherma Appio) b. Vermi (Accademia Scherma Milano) 10-6 Semifinali

Tartaglia (Circolo Scherma Appio) b. Tosetto (Pro Patria Busto Arsizio) 10-8 Vermi (Accademia Scherma Milano) b. Augliese (Accademia Scherma Milano) 10-5 Classifica: 1. Veronica Tartaglia (Circolo Scherma Appio), 2. Ilaria Vermi (Accademia Scherma Milano), 3. Francesca Augliese (Accademia Scherma Milano), 3. Laura Tosetto (Pro Patria Busto Arsizio).