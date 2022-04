E le ciclabili si moltiplicano e per ora i disagi non sono quantificabili.

Da Urbanfile la notifica. “In questi giorni sono cominciati i primi interventi propedeutici per la successiva realizzazione della nuova pista ciclabile che percorrerà via Vespri Siciliani al Lorenteggio.

Il nuovo percorso sarà il proseguimento della ciclabile già presente in via Cola di Rienzo, che unendosi al tratto già realizzato anni fa, giungerà sino a largo Giambellino e Gelsomini, unendosi a sua volta con la nuova ciclabile in progetto lungo via Primaticcio.

Una rete ciclabile che metterà in collegamento il Parco delle Cave (tramite via Forze Armate), il Parco dei Fontanili (Baggio) tramite l’itinerario completato da poco che va da via Bisceglie percorrendo via Zurigo, via Berna, viale Legioni Romane e poi viale Caterina da Forlì, via Sardegna e il resto della rete. Ma anche il Giambellino, col parco Solari e il Parco Sempione passando da piazza Napoli.

A maggio dovrebbero iniziare anche i lavori per il percorso ciclabile di via Primaticcio.

La ciclabile sarà monodirezionale su marciapiede in senso contrario al senso veicolare e vedrà anche l’allargamento dei marciapiedi con la sistemazione dei parcheggi a lisca di pesce, oltre alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e la possibilità dell’istallazione anche di rastrelliere lungo il percorso. La ciclabile si integrerà successivamente con l’intervento di Largo Scalabrini.”

Tratteggiate le ciclabili in realizzazione.