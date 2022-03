Acrobati Sonics in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber dal 22 al 27 marzo

Teatro Lirico Giorgio Gaber dal 22 al 27 Marzo Acrobati Sonic

l salto verso la bellezza

DUUM è uno spettacolo dedicato alla ricerca della bellezza e del fare insieme.

E’ ambientato in un luogo immaginifico del sottosuolo ispirato al mondo leggendario di Agharta, dove in un tempo non troppo lontano un gruppo di abitanti si sono rifugiati per sfuggire al mondo di sopra, che non riconoscevano più come luogo di pace e armonia: la bellezza era stata soppiantata da sconvolgimenti che sembravano irreparabili. Ma l’Architetto Serafino, protagonista della storia, conserva vivo il ricordo della bellezza perduta e tenta di far ritorno alla superficie: guida così i suoi compagni di avventura – interpretati dagli acrobati, ginnasti e ballerini della compagnia – nel SALTO verso la luce.

“DUUM” è il rumore di quel SALTO, compiuto per ritrovare la bellezza perduta. La sua vibrazione racchiude in sè tutta la forza e l’energia del fare insieme.

Una sfida alla legge di gravità unita all’armonia del movimento: Serafino e i suoi amici si muovono tra cunicoli, tunnel e grotte, il risultato è un un susseguirsi di quadri scenici dove acrobazie aeree mozzafiato, performance atletiche al tempo stesso potenti e leggiadre, insieme giochi di luce, videoproiezioni ed effetti speciali, regalano al pubblico di tutte le età attimi di sogno e poesia.

Orari: da martedì a venerdì ore 20.45

sabato 26 marzo doppio spettacolo, ore 16.00 e ore 20.45

domenica 27 marzo ore 16.00

Maggiori informazioni www.teatroliricogiorgiogaber.it – boxoffice@teatroliricogiorgiogaber.it

Prevendite on line https://www.ticketone.it/eventseries/sonics-in-duum-3009366/

L’avventura SONICS nasce nel 2001 da un’idea di Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente tuttora direttore creativo della compagnia e regista degli spettacoli (Alessandro) e performer e coreografa (Ileana).

Coniugano da sempre gesto atletico e arte, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo.