La Befana stanca morta per il carbone consegnato a Palazzo Marino, suggerisce gli eventi in Città

Ho incontrato la Befana stanca morta sotto le Palme di piazza Duomo, con l’affanno per il carbone consegnato a Palazzo Marino. “Figuriamoci…era talmente pesante che la scopa per volare non reggeva il peso. Se torneranno in presenza, e voglio sottolineare se, Sindaco e compagni annegheranno in quel carbone, ma a loro non importa granché, mi sembra di capire…e sono dieci anni che questa pantomima si ripete, senza provocare un attimo di riflessione. Ora vado a prendere i regali in cielo che sono tanti e dovrò fare più viaggi perché i bambini in attesa sono numerosi e quest’anno sono aumentati a dismisura per la pandemia e la povertà. Ma ho predisposto molte opportunità per chi vuole divertirsi.” Ecco quali sono gli eventi più importanti e belli per trascorrere o, ovviamente se le regole per contrastare la pandemia c’è lo permettano. I musei di Milano diventano i grandi protagonisti della festa, organizzando infatti diverse mostre per l’occasione. Perfetta quindi l’idea di dedicare la giornata della befana all’arte, un connubio inusuale che saprà conquistare grandi e piccoli.

Vediamo nel dettaglio quali sono i musei di Milano aperti per il giorno della Befana 2022:

– Museo Morando: esibizione permanente

– Museo del Novecento: esibizione permanente

– Pinacoteca di Brera: mostra permanente

– MUDEC: con la mostra Disney – L’arte di raccontare storie senza tempo

– Fabrica del Vapore: con la mostra Alice in Wonderland

– Leonardo 3 – con la mostra Il Mondo di Leonardo

– Pinacoteca Ambrosiana – Visita guidata

– Hangar Bicocca

– Spazio Ventura: con la mostra Scienzaland

– Teatro della Scala – Visita guidata

– Cimitero Monumentale – Visita guidata

– Cenacolo Vinciano – Visita guidata

Per tutti gli amanti dei musei e dell’arte che vogliono cogliere l’occasione per visitare più di un museo, consigliamo di acquistare la card dedicata che da diritto a diversi sconti e agevolazioni, CLICCA QUI.

Per chi desidera rimanere a Milano per il giorno della Befana 2022, potrà andare alla scoprire di nuovi angoli della città. In giro per la città di Milano ci sono diverse cose che magari non tutti conoscono. Ecco alcune idee per visitare i tesori nascosti nella città meneghina in occasione della festa della Befana 2022:

– Naviglio della Martesana: conosciuto anche come il naviglio dei milanesi. Lungo le rive del naviglio si trovano alcune delle cose più belle di Milano; dal bar tram Tranvai, un chiosco ospitato nello scheletro di un vecchio tram, alla Cascina Martesana, dove si può ascoltare musica o prendere un tagliere con birra.

– Vicolo dei Lavandai: Uno degli angoli più belli e affascinanti di tutti i Navigli è quello del Vicolo dei Lavandai. Lo storico vicolo prende il nome da un antico lavatoio dove molte donne fino agli anni cinquanta hanno lavato i bucati dei milanesi.

– Piazzetta dell’Amore: indubbiamente uno degli angoli più romantici di Milano. Il nome si presta ottimamente per una piazzetta piccola, romantica e che fa sembrare chi ci capita di non essere proprio in città.

– Gae Aulenti e Tre Torri: si tratta di due nuovi centri di Milano dove chi si imbatte ha l’impressione di trovarsi a New York. Palazzi di lusso e grattacieli fanno parte dello skyline della città e questi luoghi che prima ci facevano sentire altrove ora sono proprio Milano.

Per il giorno della Befana può essere una buona idea organizzare una bella gita fuori porta, i dintorni di Milano nascondono luoghi meravigliosi che meritano almeno per una volta una visita.

Da Milano infatti è possibile raggiungere molte delle città più belle del nord Italia, perfette per fare una bella gita. Noi abbiamo selezionato 3 luoghi fantastici da visitare in un solo giorno, facilmente raggiungibili per una gita fuori porta partendo da Milano. – Como, indubbiamente una delle città più romantiche della Lombardia, ricca di storia. Si raggiunge molto facilmente da Milano. È sempre bello visitare Como in qualunque stagione dell’anno, perché oltre a esserci tante cose da vedere capaci di far dimenticare almeno per un giorno il frastuono del caos di Milano. Sono molteplici le cose che si possono fare, sia in coppia che con i bambini.

– Villaggio operaio di Crespi d’Adda, si tratta di un magnifico esempio urbano di inizio novecento che è rimasto intatto nel tempo ed è stato nominato da poco Patrimonio UNESCO per quanto è bello e affascinante. Ci sono diversi modi per raggiungere il Villaggio di Crespi d’Adda, indubbiamente il più affascinante è quello in bicicletta partendo dal percorso ciclabile della Martesana che porta direttamente in questo splendido paese.

– Vigevano, indubbiamente una delle città più importanti della Lomellina, ricca di fascino e bellezza. La piazza Ducale si presenta armoniosa ed elegante, la torre del Bramante dalla quale poter vedere la città dall’alto e la ricca cattedrale dedicata a Sant’Ambrogio sono mete imperdibili per una bella gita nel giorno della Befana 2022.

Il giorno della Befana è indubbiamente uno dei più attesi da tutti i bambini ed è anche l’occasione perfetta per organizzare qualcosa che li possa rendere protagonisti della giornata.

Sono tanti gli eventi organizzati a Milano per festeggiare questa giornata:

– Castello Sforzesco, giovedì 6 gennaio 2022 verrà organizzato un doppio appuntamento presso il meraviglioso Castello di Milano. Alle ore 15:30 si terrà: “Il lungo viaggio dei magi” uno spettacolo perfetto per tutti i bambini dai 6 ai 10 anni che potranno scoprire presso la Pinacoteca le opere che narrano la visita dei magi alla capanna di Betlemme. Sempre alle ore 15:30 si terrà: “La grande caccia alla Befana” per bambini dai 4 a 6 anni dove andranno alla ricerca della famosa vecchietta attraverso i musei del Castello seguendo degli indizi. Per ulteriori informazioni, CLICCA QUI.

– Duomo di Milano, in occasione della festa della Befana, alle ore 16:00 presso il Museo del Duomo di Milano si terrà: “La via della Stella“, una speciale visita guidata per tutti i bambini e le loro famiglie alla scoperta della cometa che guida i Re Magi nel loro viaggio per raggiungere Betlemme. Per ulteriori informazioni, CLICCA QUI.

– Il Villaggio delle Meraviglie di Milano, presso il parco degli splendidi Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia fino al 9 Gennaio 2022 si potranno conoscere Babbo Natale e la Regina delle Nevi e giocare con tanti Elfi e personaggi simpatici. L’Ingresso è gratuito dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per ulteriori informazioni, CLICCA QUI.

– Leonardo3 Museum, presso il museo per il giorno della Befana si terrà l’evento: “In volo con Leo… e con la Befana!“, visita gioco per famiglie con bambini dai 6 anni in sù. Al termine della visita, dopo aver imparato tutto sul volo e sull’aria, si sperimenterà con la galleria del vento l’importanza delle forme aerodinamiche.