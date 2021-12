Scuola: in Lombardia è alto il numero di progetti eTwinning

La regione è prima in Italia per numero di docenti iscritti alla community

Record di riconoscimenti eTwinning 2021 con quattro scuole premiate nella regione

Aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale. Sono questi in estrema sintesi i progetti di collaborazione didattica tra scuole europee eTwinning, che si realizzano attraverso la più grande community europea dedicata all’apprendimento online. In Lombardia l’azione europea registra negli ultimi anni un trend di crescita continuo, che la pone al primo posto in Italia per numero di docenti iscritti alla piattaforma.

È alto il numero dei docenti registrati, con 11.392 insegnanti iscritti, mentre i progetti didattici fra scuole sono arrivati a 4.891.

Fra le scuole eTwinning della regione Lombardia ben 4 istituti scolastici risultano tra i vincitori del premio nazionale eTwinning 2021, sul totale dei 10 premi assegnati alle scuole italiane nell’ambito della Conferenza Nazionale il 15 dicembre e visibile sul canale Youtube eTwinning Italia https://www.youtube.com/channel/UCeW5PmN2zHymSOsfWSqw0gw e sul sito dell’evento (https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-etwinning-2021/).

Hashtag ufficiale dell’evento: #eTwPremi21

I progetti premiati eTwinning di quattro scuole della Lombardia

Un riconoscimento è stato assegnato per la categoria Scuola dell’Infanzia al progetto “Pay it forward 2” realizzato dalle insegnanti Bianca Maria Gambarotto ed Enrica Ferrazzini dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di Busto Arsizio, Varese. Le docenti hanno collaborato con altre scuole di: Spagna, Turchia, Croazia, Italia, Lettonia, Gran Bretagna, Romania, Polonia, Grecia, Ucraina per promuovere la sensibilizzazione di bambini piccoli al tema dei cambiamenti climatici. Gli alunni di ciascun istituto sono stati impegnati in alcune sfide che ponevano come risultato un minor impatto di ognuno sull’ambiente. Sono stati presi in esame cinque questioni climatiche: la protezione della natura, prendere coscienza dell’aria, l’osservazione dei mari, la costruzione di un mondo senza rifiuti. Alunni e docenti hanno condiviso informazioni per far conoscere le proprie realtà territoriali. La riflessione sulla similarità delle proprie realtà ha unito i piccoli allievi nella ricerca e individuazione di soluzioni comuni. Sono stati adottati metodi e tecniche pedagogiche innovative, avendo cura del contesto e dell’età dei piccoli. Gli alunni sono stati impegnati in attività creative che hanno stimolato in loro l’interesse per i temi ambientali e la conoscenza interculturale. È stato promosso un uso adeguato degli strumenti digitali e un coinvolgimento attivo di tutta la comunità educante e del territorio.

Per la categoria Scuola primaria, un secondo riconoscimento è andato all’insegnante Tatiana Conti, dell’Istituto Comprensivo “Visconteo” di Pandino, Crema per “International Maths challenge 2.0”. Il progetto è nato per sviluppare e condividere buone pratiche nell’insegnamento della matematica, con l’obiettivo di sviluppare un’attitudine positiva nei confronti della disciplina, promuovendo delle attività progettuali che hanno reso l’apprendimento della matematica divertente e coinvolgente per gli alunni. Innumerevoli, interessanti e creative le attività svolte. I docenti hanno saputo motivare e dare vita a originali attività di sfida online fra i vari gruppi classe e altre attività collaborative, che hanno permesso di migliorare sia le competenze, sia la motivazione dei bambini nell’apprendimento.

Le insegnanti Simonetta Galli, Monica Gianna Fucina e Olga Crespiatico dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Bagnolo Cremasco, Crema hanno ricevuto il riconoscimento la categoria Scuola Secondaria di I grado per il progetto “Fake news”. Le attività si sono sviluppate tramite una collaborazione costante e attiva tra due classi, una italiana e una francese, per approfondire il tema della disinformazione e delle false notizie in internet. Il progetto ha permesso di affrontare in modo trasversale e multidisciplinare la tematica di educazione civica riguardante la cittadinanza digitale attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, pratiche e motivanti. Gli alunni sono stati stimolati ad essere creativi, autonomi, responsabili e hanno usato, con la giusta mediazione da parte dei docenti, vari strumenti digitali. Il momento di massima collaborazione è stato l’attività di scrittura collaborativa per la realizzazione di un magazine digitale, dove gli studenti hanno lavorato in gruppi internazionali scambiando idee ed opinioni con i loro coetanei stranieri.

Per la categoria Scuola Secondaria di II grado un riconoscimento è andato al progetto “Young European Entrepreneurs” (foto di apertura), realizzato dall’insegnante Liliana Rossetti dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno, Varese. Il progetto ha avuto come obiettivo principale aumentare la consapevolezza degli studenti sui temi della sostenibilità, digitalizzazione, diversità culturale e i relazione all’impatto che la pandemia di Covid-19 ha avuto sull’ imprenditoria, sui comportamenti dei consumatori e in generale sul mondo del lavoro. Il progetto è partito dall’analisi dei bisogni nei singoli paesi delle scuole partner, successivamente gli alunni sono stati impegnati nella simulazione della costituzione di aziende e l’ideazione di prodotti innovativi. Gli studenti sono stati protagonisti di tutte le attività assumendosi la piena responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il risultato è stato lo sviluppo di competenze, l’applicazione di conoscenze pregresse in un contesto simulato, grazie alla collaborazione e all’interazione in gruppi nazionali e internazionali.

