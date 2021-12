Dal 20 dicembre cambia l’esame di teoria per la patente, che passa da 40 domande a 30, 20 minuti e massimo 3 errori.

Test AutoScout24-Egaf: dopo 5 anni dalla patente solo il 10,4% supererebbe di nuovo l’esame. Ecco gli errori più comuni

Nel 2020 61.418 cittadini lombardi hanno superato l’esame di guida e ottenuto la patente B, pari all’85,5% di tutte le persone che hanno sostenuto i quiz [1]. Ma la guida è solo la fase finale del test; prima bisogna superare la teoria, dove il dato degli idonei nella regione si ferma al 70,7% (il 29,3% non lo è), in linea con la media nazionale. Tra le province, la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra a Mantova (32%). Seguono Como (31%), Milano (30,8%), Brescia (29,8%), Varese (29,2%), Cremona (29,1%), Lodi, Bergamo e Pavia (tutte 27,1%), Lecco (22,5%) e Sondrio (19,1%).

L’esame di teoria si conferma così come il vero “scoglio” da superare, e poiché si svolge per molti una sola volta nella vita, salvo alcuni casi particolari, cosa accadrebbe se i driver lombardi che hanno conseguito la patente B da oltre cinque anni lo ripetessero? Quanti errori commetterebbero? Sono aggiornati sulle tante riforme del codice della strada che negli ultimi anni si sono succedute?

Una risposta arriva dall’analisi di AutoScout24 -il più grande marketplace automotive online pan-europeo- ed Egaf edizioni – gruppo editoriale da oltre 40 anni protagonista dell’informazione professionale su circolazione stradale, motorizzazione e trasporti, e realizzata proprio in occasione della riforma dell’esame di teoria per la patente. Dal 20 dicembre, infatti, il test cambia e si terrà in formato ridotto: si passerà da 40 a 30 domande da svolgere in un tempo massimo di 20 minuti (adesso sono 30 minuti) e fino a tre errori (attualmente sono 4).

AutoScout24 ed Egaf edizioni hanno simulato un test attraverso una survey di 20 quiz emanati dal Ministero (la metà dell’attuale esame ufficiale di 40 domande) agli utenti che hanno ottenuto la patente B da oltre 5 anni. Considerando in rapporto un massimo di due errori per superare il test (10% rispetto ai quiz), il risultato è sorprendente: pur non trattandosi di una bocciatura completa, dato che gli utenti hanno risposto in media correttamente a 16,8 domande su 20 (la media nazionale è di 16,4), solo poco più di un lombardo su dieci (10,4%) oggi supererebbe l’esame a pieno titolo. Un dato che posiziona la regione al 7° posto per tasso di promossi. I valori salgono al 15,2% per i cittadini piemontesi e 13,3% dei pugliesi per toccare i minimi tra gli abruzzesi (6,1%) e i friulani (6,7%). Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su segnaletiche, incroci e limiti di velocità.

Quali sono stati i tre errori più frequenti in Lombardia?

Per maggiori informazioni o per mettersi in gioco simulando il test per l'esame di teoria della patente B, raggiugi questa pagina sul sito AutoScout24.

Bastano pochi minuti e il questionario è assolutamente gratuito e anonimo.

Cosa cambia dal 20 dicembre?

Il 9 dicembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che riporta alcune modifiche importanti per il conseguimento della patente A1, A2, A, B1, B e BE.

Dall’20 dicembre cambia infatti la modalità di svolgimento della prova teorica, con il nuovo esame che sarà ridotto: si passerà da 40 a 30 domande da svolgere in un tempo massimo di 20 minuti (adesso sono 30 minuti) e fino a tre errori (attualmente sono 4). Per il numero di errori consentiti al fine di superare l’esame si mantertà sempre il rapporto del 10% rispetto ai quiz.

SIMULAZIONE TEST TEORIA PATENTE B DI AUTOSCOUT24-EGAF EDIZIONI: SURVEY DI 20 QUIZ CONDOTTA SU UN CAMPIONE DI DRIVER CHE HANNO OTTENUTO LA PATENTE B DA OLTRE 5 ANNI 1 ESITI ESAMI DI TEORIA E DI GUIDA PATENTE B NEL 2020 (Ministero delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibili) 2 % PROMOSSI (max 2 errori su 20 domande) % RIMANDATI (3-4 errori su 20 domande) Media errori su 20 domande ESAME DI TEORIA PATENTE B: % IDONEI SU N. TOTALE PROVE 2020 ESAME DI GUIDA: N. TOTALE IDONEI 2020 (CHE HANNO OTTENUTO LA PATENTE B) ESAME DI GUIDA:

% IDONEI SU N. TOTALE PROVE 2020 PIEMONTE 15,2% 34,2% 16,6/20 71,5% 26.337 87,3% PUGLIA 13,3% 31,5% 16,4/20 72,1% 31.869 96,9% TRENTINO- ALTO ADIGE 12,9% 35,4% 16,5/20 69,3% 8.565 75,4% BASILICATA 12,5% 39,1% 16,4/20 71,4% 4.837 95,9% SARDEGNA 11,8% 40,2% 16,5/20 72,0% 9.902 74,0% UMBRIA 11,7% 30,9% 16,3/20 70,6% 6.439 85,4% VENETO 10,4% 35,7% 16,7/20 72,5% 35.673 82,6% LOMBARDIA 10,4% 42,0% 16,8/20 70,7% 61.418 85,5% MOLISE 9,6% 28,8% 16/20 70,0% 2.713 96,1% CALABRIA 9,6% 35,1% 16,4/20 70,2% 14.675 95,1% CAMPANIA 9,4% 32,8% 16/20 68,9% 46.813 97,4% LIGURIA 9,3% 38,1% 16/20 68,9% 9.799 79,0% EMILIA ROMAGNA 9,2% 40,3% 17/20 73,0% 29.872 81,6% MARCHE 9,2% 35,6% 16,1/20 70,4% 11.707 88,1% TOSCANA 8,2% 34,1% 16,4/20 70,0% 22.987 84,7% LAZIO 7,6% 39,1% 16/20 63,7% 42.826 86,4% SICILIA 7,4% 40,1% 16,3/20 72,0% 39.930 95,0% FRIULI -VENEZIA GIULIA 6,7% 41,3% 16/20 71,7% 8.839 83,8% ABRUZZO 6,1% 35,8% 16,2/20 69,4% 8.625 91,1% VALLE D’AOSTA N.D. N.D. N.D. 69,0% 926 87,0% NAZIONALE 9,9% 37,3% 16.4/20 70,2% 424.752 87,8%

PROVINCIA ESAME DI TEORIA PATENTE B: % IDONEI SU N. TOTALE PROVE 2020 % RESPINTI SU N. TOTALE PROVE ESAMI DI TEORIA 2020 ESAME DI GUIDA: N. TOTALE IDONEI 2020 (CHE HANNO OTTENUTO LA PATENTE B) ESAME DI GUIDA: % IDONEI SU N. TOTALE PROVE 2020 SONDRIO 80,9% 19,1% 1.441 87,3% LECCO 77,5% 22,5% 2.029 78,1% PAVIA 72,9% 27,1% 2.783 94,3% BERGAMO 72,9% 27,1% 8.623 88,7% LODI 72,9% 27,1% 1.491 82,4% CREMONA 70,9% 29,1% 2.662 92,3% VARESE 70,8% 29,2% 5.779 88,7% BRESCIA 70,2% 29,8% 8.937 87,4% MILANO 69,2% 30,8%