Milano, eccedenze dell’Ortomercato utilizzate per famiglie in difficoltà

Un’iniziativa che guarda con senso di responsabilità e visione pragmatica della realtà la situazione attuale. E’ ancora una dimostrazione del cuore in mano dei milanesi e dei progetti costruttivi del terzo settore.

Trasformare le eccedenze alimentari di commercianti, grossisti e produttori dell’Ortomercato di Milano, destinate alla spazzatura, in risorse da redistribuire a persone e famiglie in difficoltà grazie alla rete di organizzazioni del territorio. E’ l’obiettivo del progetto Valore, che sta per “VAlorizzare le LOgiche del REcupero”, selezionato con il bando “Foody Zero Sprechi” di Fondazione Cariplo.

Con questa iniziativa il mercato all’ingrosso di via Lombroso a Milano diventa un hub contro lo spreco alimentare, il quarto in città, dopo le aperture nei quartieri Isola (Municipio 9), Lambrate (Municipio 3) e Gallaratese (Municipio 8), una evoluzione dell’Hub Ortofrutta, sviluppato durante il lockdown del 2020, grazie al quale erano state distribuite 138 tonnellate di prodotti freschi in otto settimane di attività.

Il progetto selezionato coinvolge l’Università degli Studi di Milano come capofila e tre soggetti del Terzo settore per la raccolta e redistribuzione delle eccedenze dal Mercato Agroalimentare: Recup, Banco Alimentare della Lombardia contribuendo a strutturarne e migliorarne l’attività in corso, attraverso la rete capillare di Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Area Sud Milanese.

Il contributo previsto per la realizzazione delle attività sarà dedicato al rafforzamento gestionale e al capacity building degli enti coinvolti, all’allestimento di un check-point per il monitoraggio di qualità e quantità delle eccedenze recuperate, così come alla definizione di alcuni protocolli di azione e manuali di buone prassi. Al centro dell’analisi verranno posti gli aspetti qualitativi e di sicurezza dei prodotti ortofrutticoli idonei a processi di ridistribuzione, i sistemi di packaging e la gestione della ridistribuzione per finalità sociali. L’impatto dell’azione sarà monitorato dall’Università Statale di Milano che attraverso i numeri raccolti valuterà le potenzialità in essere per lo sviluppo del progetto.

