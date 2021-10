Palazzine liberty di viale Molise: silenzio assordante delle istituzioni!

A inizio Luglio abbiamo depositato presso le istituzioni cittadine la petizione promossa dal nostro comitato e dai residenti di viale Molise per chiedere interventi tempestivi di sgombero, messa in sicurezza delle palazzine e dell’area dell’ex macello.

Sono trascorsi più di tre mesi, tre mesi di silenzio assordante da parte delle istituzioni nonostante la situazione all’interno e all’esterno delle palazzine si faccia via via più incandescente.

Palazzine che hanno un valore storico non quantificabile, abbandonate a balordi che continuano a radicarsi e a conquistare nuovi stabili per estendere il proprio dominio come è avvenuto per le strutture del mercato avicunicolo di via Maspero e qualche settimana fa con la “conquista” della palazzina del civico 68, occupata abusivamente da un decennio dal collettivo Macao che è stato spodestato con la violenza.

La situazione è completamente fuori controllo!

Sono all’ordine del giorno scippi, aggressioni ai passanti, risse, molestie, atti vandalici e spaccio di droga.

Sindaco, Questore e Prefetto se ci siete INTERVENITE!