Elezioni, Comazzi: Comune nomina la Carcano (es MS5) nel CDA AMAT, accordo prematrimoniale o opa di Sala su elettori MS5?

“A due mesi dalle elezioni il Comune di Milano, con decreto del Sindaco Sala datato 19 luglio 2021, ha nominato nel cda di Amat Silvana Carcano, ex candidata governatrice della Lombardia per il Movimento 5Stelle e consigliere regionale nella scorsa legislatura. È evidente che si tratta di un accordo pre matrimoniale tra Beppe Sala e il mondo grillino. Oppure, in assenza di una lista forte, il sindaco uscente sta puntando a intercettare il loro elettorato storico, in cerca di rappresentanza…Sicuramente questa nomina, a due mesi dalle elezioni, non è casuale e dimostra che ai problemi della città il sindaco preferisce i vecchi giochi di palazzo.”

Così Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando la nomina, da parte del Comune di Milano, dell’ex consigliere regionale pentastellato Silvana Carcano all’interno del cda di Amat srl (Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio).