A 10 minuti da piazza Duomo il far west di piazza Insubria

Da anni continuiamo a segnalare i numerosi problemi che tengono in ostaggio il “Chilometro Verde” del nostro Quartiere (Insubria – Ciceri Visconti – Martini).

Risse, atti vandalici, spaccio di droga, molestie, rapine queste sono le problematiche che insieme a molti residenti abbiamo affrontato, per la prima volta, nel “lontano” 20 Giugno 2018 in consiglio di Municipio 4, ove si era svolta la commissione sicurezza e verde denominata per l’appunto “Chilometro Verde”.