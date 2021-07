Comunali. Milano, Confcommercio: non condividiamo ciclabili di Sala

‘Pesano su commercio, spero che prossimo sindaco possa rivederle’

“L’amministrazione di Giuseppe Sala si è contraddistinta per scelte buone e altre meno”, le piste ciclabili, per esempio, sono una decisione “che sta pesando molto su tante imprese commerciali e non la condividiamo assolutamente”. Parlando con la ‘Dire’, il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti, intervenuto sul tema delle ciclabili che tanto sta tenendo banco a Milano in questi primi accenni di campagna elettorale, sembra non troppo entusiasta di quelle predisposte della giunta Sala.

A tal proposito, “ci auguriamo- prosegue- che chiunque vinca”, che sia il sindaco uscente o lo sfidante del centrodestra Luca Bernardo, abbia modo “di rivedere questa scelta (delle ciclabili, ndr) che non è brillante”.

In ogni caso, per Massoletti “Milano sarà una piazza che recupererà molto in fretta il terreno perduto” e “nel 2022 vedremo una città che riparte in maniera efficace”, raggiungendo e magari superando “le incredibili performance” che aveva già conseguito prima del Covid. E poi, ci sono in arriva le risorse europee del Recovery: “Ci aspettiamo- conclude Massoletti- che il programma di rigenerazione urbana continui, con un occhio di riguardo alle infrastrutture”. (fonte Agenzia DIRE)